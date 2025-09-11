Van egy meglepő mellékhatása az Otthon Start programnak, ami kijózanító hatással lehet a piacra

A korábbi támogatott hitelek bevezetését követő 6-12 hónapban 10 százalékot meghaladó áremelkedés volt tapasztalható. Ezért most már egy eleve feszített árszint van az ingatlanpiacon, és kérdés, mekkora lehet a tényleges ugrás, nyilatkozta Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetője a Portfolio megkeresésére.

Mint fogalmazott, a keresletélénkülés mindenesetre magától értetődik, aminek a kínálat egyidejű bővülésének hiányában csak egyfajta kimenetele lehet.

Egy 50 milliós hitel esetében 25 év alatt 29,5 millió forint pénzügyi előnyről beszélünk a piaci kamatokhoz képest. Ez akkora összeg, ami óhatatlanul keresletet generál és ezzel felfelé hajtja az árakat

– állapította meg Sándorfi, aki szerint bár az áremelkedés egy részét megeszik ezek az előnyök, túlzás lenne azt állítani, hogy az egészet.

A Bankmonitor friss statisztikái szerint az igénylők több mint fele 80 százalék feletti hitelarány mellett vásárolna. „Az Otthon Start olyan réteget is megszólít, amely korábban nem volt jelen a piacon – sok köztük az egyedül élő vagy gyermeket nem vállaló vásárló” – tette hozzá a szakember.

Az egyik legtöbbet vitatott kérdés, hogy a program érdemben képes-e felfuttatni az új lakások piacát.

Ha egy új építésű lakást nyolc hónapja árulnak 1,55 milliós négyzetméteráron, akkor azt megéri 1,49-re csökkenteni. De 2,5–3 milliós budai projektek esetében ne várjunk árcsökkenést

– figyelmeztetett Sándorfi.

A program egyik legmeglepőbb mellékhatása az albérletpiacon várható. Mivel a kedvezményes hitelből vásárolt lakások kiadásra is használhatók, a kínálat bővülése valószínű. „Ez a bérleti díjak csökkenése felé tolja a piacot, miközben a befektetők hozamai már most is csökkennek” – emelte ki Sándorfi.

Budapesten a bérleti hozam jelenleg 4 százalék körül mozog, miközben a tízéves állampapír hozama 7 százalék.

A lakosság egy része még mindig úgy gondolja, hogy az ingatlan ára csak nőhet, és hogy ez egy biztonságos, minden körülmények között nyerő befektetés. Ez történelmileg nem igaz, és előbb-utóbb korrekció jön

– fűzte hozzá.

Sándorfi szerint a magyar megtakarítók körében jelentős a „túlpozícionálás” az ingatlan irányába.

Míg fejlettebb piacokon a kockázat és a hozam aránya jobban tükrözi a realitást, addig itthon sok befektető a kockázatokat alábecsüli.

„Nálunk diszkont van, nem prémium. Ez hosszabb távon torz döntésekhez vezethet, mert sokan úgy gondolják, hogy a lakás minden körülmények között nyerő befektetés, pedig a bérleti hozam csökkenése és a kockázatok növekedése előbb-utóbb kijózanító hatással lesz a piacra” – jegyezte meg végül Sándorfi.