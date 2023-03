Eladja otthonát a 104 éves nő, ahol 102 éve él

Egy 104 éves brit nő arra az elhatározásra jutott, hogy eladja a házat, ahol kétéves kora óta élt, írja a Sky News.

Nancy Joan Gifford néhány hónappal az első világháború vége után született, és 102 évig lakott abban a háromszobás ingatlanban, amit annak idején mindössze 200 fontért vásárolt a családja az Anglia déli részén lévő Street falujában.

Itt élt a második világháború idején, majd amikor feltalálták a televíziót vagy amikor felfedezték Tutanhamon sírját.

A nő most meghirdette az ingatlant: 169 950 fontot kér érte. A Bank of England inflációs kalkulátora szerint az 1921-ben 200 fontért megvásárolt ház értéke elvileg most csak 7 750 font lehetne.

Gifford fia, a 79 éves John szintén a faluban él még. Ő a sajtónak arról beszélt, amikor ő volt gyerek, megteltek az utcák és játszottak egymással. Mindenki ismert mindenkit, átjártak egymáshoz, és bár szegények voltak, egyben boldogok is. Ez a közösségi élet mára eltűnt.

A 104 éves nő egyébként hamarosan idősotthonba költözik a közeli Glastonbury városába, ezért nincs már szüksége az ingatlanra.