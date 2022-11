Fogságba esett egy jávorszarvas egy család pincéjében

Szokatlan esethez riasztották múlt hétvégén az alaszkai tűzoltókat, miután egy család nem tudott kiterelni a házából egy jávorszarvast, írja az AP hírügynökség.

A példány, amit egyévesnek becsültek, valószínűleg vasárnap reggel az ingatlan pinceablakánál legelt, amikor véletlenül beesett a pincébe, ott pedig fogságba esett.

A kiérkező szakemberek nyugtatót adtak az állatnak, de nem vesztette el teljesen az eszméletét.

A következő probléma az volt, hogyan viszik ki mégis a 225 kilogrammos monstrumot a házból. A tűzoltók improvizáltak, és egy nagy méretű szállítóponyvára helyezték az állatot. Végül hatan fogták meg és cipelték ki a pincéből.

A sztori teljes happy enddel végződött, amikor kicsit magához tért a jávorszarvas, fogta magát, és visszament az erdőbe.

Firefighters and personnel from the Alaska Wildlife Troopers and Alaska Department of Fish and Game pose with a moose they helped rescue after it had had fallen through a window well at a home in Soldotna, Alaska

Credit: Kenai Peninsula Borough Central Emergency Services via AP pic.twitter.com/ehdFnIqjnP

— Pixiedust (@PixiedustJtT) November 24, 2022