Eladó a magyar „Disney-villa”

Antonio Banderas, Rowan Atkinson, és Barbara Streisand is beleszeretett. Gobbi Hilda rendszeres vendég volt, falai között forgatott az Üvegtigris 3. stábja is. Eladósorba került az egyik leghíresebb zuglói ingatlan, a László-villa egy teljes emelete, mely az egykor Európa legnagyobb és legmodernebb műtermének is helyt ad. A lovagvárhoz hasonlító, “Disney-villának” is becézett épületben lévő lakásból az utolsó lakó, Szegvári Károly világhírű festőművész családja búcsúzik.

Internetes ingatlanhirdetéseket böngészve már néhány napja többeknek feltűnhetett, hogy eladóvá vált Budapest egy híres történelmi műterem lakása, a László-villában. Az 1897-ben Gyalus László építész tervei alapján emelt, lovagvárhoz hasonlító gótizáló épületet a magyar “Disney-villának” is becézik, hiszen hajaz a filmvállalat ikonikus kastélyára. A Stefánia palota melletti 223 négyzetméteres ingatlan hatalmas műterme, tornyai, kandallói, szobrai, félkör alakú erkélye, monumentális ablakai és antik berendezése számos ismert művész érdeklődését is felkeltette az elmúlt 125 évben. A villa legutolsó híres lakója Szegvári Károly festőművész volt, akinél rendszeres vendég volt annak idején Puskás Ferenc és Gobbi Hilda is. Utóbbi segítségével vásárolt meg egy igazán különleges ereklyét 1987-ben, ami a mai napig a házat gazdagítja: a felrobbantott Nemzeti Színház királyi páholyának aranyozott felső része a ház egyik büszkesége. A bérlők között volt 1909–1911-ben Molnár Ferenc író is, aki e ház emeletén írta A testőr és a Liliom című színdarabjait. A villa 1912-ben dr. Paupera Ferenc bankár tulajdonába került, vele élt ott felesége, Bajor Gizi is. Szegvári hozzátartozója, Laczi Patrik velük még nem találkozhatott, de a nyári szünidők alkalmával gyerekkorában így is magába szívhatta a ház falaiból sugárzó történelmet. Emlékszem a híres festmények, oroszlánok, fegyverek, páncélok látványára. Budapest központjában voltunk, mégis olyan volt, mint egy vár falai között – emlékszik vissza Patrik, aki már felnőttként ásta bele magát jobban a László-villa történetébe. Ráadásul volt szerencséje számos világsztárt is végigkalauzolni ott. “Sok külföldi filmes stáb választotta forgatási helyszínnek a villát az elmúlt évtizedekben. Én is ott voltam a Red Sparrow felvételén, ahol a nagynéném többször is babgulyást főzött Jeremy Irons-nak, akit ebédekre, vacsorákra külön meghívása szerint vendégül láthatott. Jeremy Irons igazi úri ember, virágcsokrot is küldött Ágnes nénémnek a finom falatokért, kedves vendéglátásért cserébe. Ő, Jennifer Lawrence és a táb többi tagja is nagyon érdeklődtek a László-villa történelme iránt” – mesélte Laczi Patrik. A környék villái közül méretével és művészi értékével is kiemelkedő ingatlanban egy Mr. Bean filmhez is rögzítettek jeleneteket. Nagy élmény volt találkozni Rowan Atkinsonnal. Mint kiderült, nagy autógyűjtő, jól elbeszélgettünk az angol veterán járművekről. Akkoriban nekem is volt egy a házban – árulta el Szegvári unokaöccse. Patrik már családi történetekből tudja, hogy egyszer a Picasso című film forgatásán Antonio Banderas is beleszeretett a házba. Teljesen odáig volt attól, hogy mekkora festők alkottak egykor az óriási műteremben. De nem ő volt az egyetlen világsztár, aki bármikor beköltözött volna: Barbara Streisand is legalább tízszer járt ott, örömteli vacsorákat töltött el barátokkal társalogva, jazz zenészek muzsikáját hallgatva. Az eladósorba került ikonikus műtermi lakás falai közé most bárki betekinthet a hirdetéshez csatolt videófelvétel segítségével, amit a House Hunters Ingatlaniroda készített.