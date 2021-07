Mikor kell szakember egy lakásfelújításhoz? (x)

Érdemes egyedül belevágni a lakásfelújításba, vagy inkább azonnal szakemberhez kellene fordulni? Mikor elengedhetetlen egy lakásfelújító csapat vagy legalább egy hozzáértő bevonása a munkálatokba? Ennek járunk most utána!

Mikor ajánlott szakemberhez fordulni lakásfelújítás esetén?

Ekkor javasolt szakértő kezekre bízni a dolgokat:

Ha építési engedély szükséges

Gyakran a falak újrafestése és a régi, fakó csempék ragyogóra cserélése nem mindig elegendő a tökéletesen felújított lakás megteremtéséhez. Amennyiben a lakásfelújítás új helyiségek építésével vagy akár a környező utcákat is érintő munkavégzéssel járna, érdemes generálkivitelezőre bízni a feladatokat.

Ha nem mindent tudsz önállóan megvalósítani

Egyes munkafolyamatokhoz speciális szerszámok és védő felszerelések szükségesek. Ezeknek az ára több millió forint is lehet, és ilyenkor elengedhetetlen a szakemberek felkeresése.

Mibe nem ajánlott egyedül belevágni?

Vízvezeték szerelés. Az alsó szomszéd eláztatása akár milliós károkat is okozhat egy rossz mozdulat vagy a szakszerű szerszámok hiányának következtében.

Villanyszerelés. Szintén kellemetlen, ha a vezetékek helytelen bekötése vagy az áramkör túlterhelése miatt akár az egész utcában megszűnik az áramellátás. Emellett a szakszerűtlen megközelítés pillanatok alatt életveszélyes áramütést is okozhat.

Hegesztéstechnika. Precízen hegeszteni csakis profi felszereléssel lehet, ezért a hegesztő invertereket és a hegesztő palackokat tekintve egyaránt létfontosságú magas minőséget biztosítani. Így nem fordulnak elő olyan hibák, mint a túl nagy ívfeszültség okozta megrepedés vagy a hegesztőpisztoly rossz tömítése miatt bekövetkezett szabálytalan ívégetés.

Ha nincs időd a lakásfelújítási munkálatokra

Otthonod újjá varázsolása gyakran hosszú heteket is igénybe vehet. A konyha újjáépítése és a nappali bővítése vagy éppen a lakás teljeskörű felújítása bizony egy komplett felújító csapat számára is időigényes feladat, egyedül belevágni pedig hónapokig tartó munkát is eredményezhet.

Miért baj, ha folyamatosan csúszik a munka?

A kivitelezés eredménye erősen kérdéses lehet, ha a túl sokáig húzódó munka stresszhez és kapkodáshoz, illetve pontatlansághoz vezet.

Ha pénzt szeretnél spórolni

Ugyanis egy önkezűleg elkövetett hiba miatt sokkal többet bukhatsz, mintha már a kezdetektől fogva profikat bíztál volna meg a munkával. Habár az egyedül végzett lakás- és házfelújítással jelentős összeget takaríthatsz meg, de egyben a teljes felelősség is a tiéd.

A megújult otthonod felé vezető első lépés mindig az igények és az anyagiak felmérése kell, hogy legyen. Nem mindegy, hogy csak a helyiségek felújítását vagy a komplexebb, profi hegesztéstechnikát is igénylő átalakításokat tervezed-e. Írd össze, hogy mit szeretnél felújítani, számolj egy maximum költségvetést, és igény esetén fordulj szakemberhez!