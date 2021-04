Ezért éri meg még mindig ingatlanba fektetni

Magyarországon a családok megtakarításaikat döntően ingatlanokba, lakásokba fektetik, ezt támasztja alá az a hivatalos statisztika, miszerint a háztartások reáleszközeinek, vagyis anyagi, tárgyi formában rendelkezésre álló vagyoni elemeinek több, mint kétharmada ingatlan.

2020 márciusában, a járvány elején, sok ingatlantulajdonos aggódott amiatt, hogy a lakásárak zuhanórepülésbe kezdhetnek és ezt követően majd egy lassú növekedés következik, de nem így történt. Valóban volt egy jelentősebb árcsökkenés, de szűk egy év alatt vissza is kúsztak a számok a korábbi szintre.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint most még kiszámíthatatlan a piac, ezért nehezebb meghatározni egy-egy ingatlan értékét. Éppen ezért kifejezetten ajánlott szakértőhöz fordulni, aki ebben az időszakban is meg tudja mondani, hogy az adott lakástípusra mennyire van kereslet, hogyan alakulnak a négyzetméterárak, a szakértőknél ugyanis a napi rutin része az árazás, rálátnak az egész területre.

Biztató, hogy a 2008-as gazdasági világválsággal szemben most nem feleződtek le az árak, és az előrejelzések szerint már nem is fognak. Akkor négy év kellett ahhoz, hogy helyrerázódjon a piac, most egy esztendő is elég volt erre. Mindez annak köszönhető, hogy az állam támogatásokkal pörgeti az iparágat, a bankok hitelezési hajlandósága ezáltal megmaradt, ami pedig a vásárlókat bátorítja. Ez a körforgás állandósulni látszik