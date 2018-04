Ez a mobil magában több pénzt hoz, mint több száz androidos modell

A Counterpoint elemzőcég 2017 utolsó negyedéves jelentése szerint a mobilkészülékekből származó globális bevétel egy százalékkal csökkent az egy évvel korábbi időszakhoz képest, és a prémium modellek piaca nem nőtt olyan mértékben, ahogy várták. Az Apple profitja egy százalékot nőtt, annak ellenére, hogy az iPhone X csak a negyedév két hónapjában volt kapható.

Az almás cég csúcsmodellje egymagában az egész mobilpiac bevételének 21 százalékát generálta, és magában 35 százaléknyi profitot hozott a negyedévben, amivel ötször több profitot termelt, mint a több mint hatszázféle androidos készülék kombinálva. A top tíz készülék listáján egyébként nyolc modell valamilyen iPhone.

A kínai gyártók a negyedév alatt 1,3 milliárd dollár profitot hoztak együttesen, ebbe beleértve a középkategóriás és felsőkategóriás modelleket is. Az olyan kínai nevek, mint a Huawei, az OPPO, vagy a Vivo modelljei is általánosságban drágábbá váltak, a több házon belül fejlesztett komponensnek és az innovatív funkciók miatt. Az átlagos eladási ár (ASP) is nőtt az előző évhez képest, erről korábban már írtunk. A kínai márkák közül a Huawei vezetett, a cég profitja 59 százalékot nőtt egy év alatt