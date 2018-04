Az Apple ma bejelent egy új iPhone-t

A MacRumors információi szerint a cupertinói cég a mai nap folyamán jelenti be a Product RED termékvonalba tartozó iPhone 8 és iPhone 8 Plus modelleket, amik abban különböznek a tavaly ősszel debütált készülékektől, hogy rikító piros színben pompáznak. A más márkáknál is megjelenő Product RED termékek másik különlegessége, hogy a gyártó az eladásokból származó bevétel egy részét a U2-s Bono által társalapított RED kapja, ami Afrikában küzd a HIV és AIDS ellen.

Az árról és az egyéb részletekről még nincs semmilyen információ, bár a pletykák szerint a bejelentéssel egy időben még csak előrendelésre lesz lehetőség. Az ár és a pontos megjelenési dátum csak az Apple hivatalos bejelentéséből fog kiderülni, ahogy az is, hogy a cég tervez-e RED változatot az aktuális csúcstelefonjának számító iPhone X-ből.