Ámulni fogunk, mit tudnak majd 2018 okostelefonjai

Ujjaink helyett a tekintetünkkel feloldható, összehajtható kialakítású, gépaggyal ellátott mobilok felé mutatnak az idei évre várható trendek, a cégek továbbra is igyekeznek beelőzni a konkurenciát.

Okostelefonok terén tavaly minden a hatalmas széltől-szélig terjedő kijelzőkről, vékony kávákról és duál-kamerákról szólt, ezek jellemezték a nagy gyártók csúcsmodelljeit. A külsőségeken túl persze a készülékházak belsejébe is erőteljesebbek hardverek érkeztek, így a Snapdragon energiahatékonyabb 625-ös chipje, a Huawei mesterséges intelligenciával ellátott chipje, és frissültek a nagy mobiloperációs-rendszerek is.

Általánossá vált a minimum 4 GB-os rendszermemória és a 64 GB-os háttértár. Az ujjlenyomat-olvasók után az iPhone X-szel terjed tovább az arcfelismeréses azonosítás, és egyre több androidos telefonról tűnik el a 3,5 millis fülhallgató-jack az Apple nyomán.

De milyen készülékeket láthatunk majd 2018-ban? Az idei fejlesztésekről is már rengeteg pletyka kering, több bejegyzett szabadalom, konkrét bejelentés körvonalazza, merre tart a mobilpiac. Összeszedtük, mik lehetnek a meghatározó trendek idén.

KIJELZŐBEN AZ UJJLENYOMAT-OLVASÓ

A teljes előlapot lefedő kijelzők miatt egyre mostohább szerep jut az ujjlenyomat-olvasónak, hiszen az már nem fér el elől, a hátlapra kell száműzni, ami nem mindenkinek jelent kényelmes megoldást, főleg egy nagyobb készüléknél. Két fő irány figyelhető meg ennek kapcsán: az egyik a kamerákon alapuló íriszes és arcfelismeréses azonosítás, amivel elég csak a mobilra pillantani, a másik pedig a kijelző alá beépített ujjlenyomat-olvasó szenzor.

A Synaptics tavaly decemberben jelentette be, hogy megkezdik a Clear ID névre keresztelt, panel alá építhető ujjlenyomat-olvasó tömeggyártását, és már öt nagy mobilgyártóval is tárgyalnak annak felhasználásáról.

Ahogy a Las Vegas-i CES-en is kiderült, a kínai Vivo mobilja lesz az első, amibe beépítik. A cég már egy konkrét, működő prototípust demózott a kiállításon, és bár a mobil nevéről, áráról, pontos megjelenési dátumáról nem esett szó, az újságírók kipróbálhatták élesben is a megoldást, az első visszajelzések pedig kifejezetten pozitívak.

Ha pedig nem panel alatti szenzort építenek be a gyártók, akkor az arcfelismerésen alapuló feloldást fejlesztik, és bár nem vagyunk benne biztosak, hogy ez lesz a következő nagy biztonsági szabvány, de egyre több eszközben láthatjuk viszont. A Samsungnak is ott van már az íriszszkennelős megoldása, ami ugyan biztonságosabb, de nem eléggé gyors.

Ezzel együtt eltűnnek a Home gombok is a készülékekről, hiszen már nem lesz rájuk szükség.

HAJLÉKONY KIJELZŐ, DUPLA KIJELZŐ

Az összehajtható, hajlítható panellel ellátott okostelefonok ötlete már évek óta forró téma a techsajtóban annak köszönhetően, hogy több nagy gyártó is levédett ilyen fejlesztésről szóló szabadalmat. A Samsung már 2011-ben bemutatta az összehajtható mobil prototípusát, azóta pedig már rengeteget hallhattunk arról, hogy hamarosan már tényleg érkeznek a zsebünkbe hajtogatható csodamobilok.

Tavaly ismét felpörgött a pletykagyár a Samsung körül, több kiszivárgott képen láthattuk a vélhetően a Galaxy X néven érkező telefont, ami egy közbenső zsanérral, és két kijelzővel operálna, amiket előre és hátra is lehet hajtogatni különféle állásokba.

Az ábrák szerint sátor módban is használható, akár egy 2-in-1 típusú laptop. Mindkét képernyőt síkban kihajtva pedig egy nagy kijelzőt alkotna, mint egy mini táblagép. Ugyan a dél-koreaiak eleinte 2018-ra ígérték az eszköz bemutatását, pletykák szerint lehetséges, hogy jövőre fog átcsúszni.

A Microsoft szintén levédett egy hasonló technológiát, ami többek szerint a következő Surface Phone lehet, és az Apple is dolgozik egy olyan prototípuson, ami leginkább egy könyvszerűen összehajtható iPhone-iPad hibridre hasonlít. Hasonló dologgal készül az LG, a Lenovo és a Huawei is, utóbbi merészen kijelentette: be fognak előzni mindenkit.

Nemrég az is kiderült, hogy a Samsung egy olyan mobil ötletét védette le, amiben egy másodlagos, kisebb kijelző kapna helyet a hátlapon, de ez még valóban csak szabadalom szintjén létezik, kérdéses, hogy ez előbb válhat-e valósággá, mint a hajlítható mobil.

MÉG TÖBB KAMERA!!!

A minél több megapixelről szóló pixelháború után a gyártók elkezdtek a hátlapi duálkamera-rendszerek felé fordulni, most pedig láthatóan még többet akarnak. Négy kamerával felszerelt modellekkel támad a Honor, a hátlap után az előlapi szelfikamerák is duplázást kapnak.

Még meredekebb, hogy pletykák szerint a Huawei jövőbeni egyik csúcsmodelljének csak a hátlapján három kamera lesz majd: a külön színes és monokróm lencsék mellé érkezik egy olyan, aminek csak a zoomolás lesz a feladata. A pletykák szerint ennek következtében lehetővé válhat akár 40 megapixeles felvételek készítése is, ötszörös hibrid zoommal.

GÉPAGY A MOBILBAN

A felhasználói élmény csúcsra járatásához a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást vetik be a gyártók, folyamatosan finomodó, okosabb szoftverek fogják kezelni az appokat, tanulják meg a felhasználó szokásait. Ugyan már most is elérhetők olcsóbb telefonokra is AI-alapú szoftverek és virtuális asszisztensek, ám a technológia hardver szintjén is mélyebben épül be a mobilokba, chipek formájában.

A Huawei tavaly szeptemberben mutatta be a Kirin 970 nevű chipjét, amiben egy dedikált neurális feldolgozóegység (NPU) kapott helyet, kifejezetten mesterséges intelligenciás feladatokra. Ez a teljesítmény optimalizálásán túl olyan feladatokban is segít, mint a fotózás.

A cég akkor elmondta: hamarosan eljön az AI-val felszerelt intelligens készülékek kora, amik egyre inkább önmagunk kiterjesztésévé válnak.

Az ilyen feldolgozóegységek lényege, hogy nem a CPU-nak kell kezelnie az összetett feladatokat, helyette a neurális chip kezeli azokat jóval gyorsabban és hatékonyabban.

A Google ilyen saját megoldása a Pixel Visual Core, amit az Intellel együtt fejlesztett, illetve az iPhone 8, 8 Plus és iPhone X készülékekben is az A11 Bionic nevű chi, amit az Apple készített magának házon belül AI-hez és kiterjesztett valósághoz. Idén egyre több ilyen eszközt fogunk látni.

KITERJESZTETT VALÓSÁG

A kiterjesztett valóság (AR) idén még tovább gyűrűzik a mindennapi életünkbe a mobileszközökön keresztül, erről a trendről mi is írtunk korábban. Az Apple és a Google is bemutatta saját platformját és készleteit, a fejlesztők pedig már támadásba is lendültek, így idén minden tele lesz a különféle AR-appokkal és játékokkal.

Az iPhone X-szel bemutatott, érzékelők sokaságára támaszkodó 3D-s arcszkennelő rendszert nem csak a mobil feloldására lehet használni, de ott vannak még az olyan kreatív felhasználási módszerek, mint az animált emojik.

A Honor bejelentette, hogy már ők is dolgoznak hasonló 3D-s megoldáson, illetve a pletykák szerint a OnePlus is erre készül.