A kínaiak csinálták meg azt, amit az Apple és a Samsung még nem

A nagy mobilgyártók minél vékonyabb kávákkal és széltől-szélig érő kijelzőkkel igyekezték ellátni idei csúcsmobiljaikat, a csata ezen a téren egyre agresszívabb, így nem csoda, hogy mindenki ott próbál helyet spórolni, ahol csak tud.

A Synaptics tavaly jelentette be, hogy erre az igényre reagálva olyan ujjlenyomat-olvasó szenzort fejlesztenek, ami kijelző mögött is működik, és ha 2017-ben nem is, de 2018-ban már valódi termékekben fogjuk azt viszontlátni. Akkor még annyit lehetett tudni, hogy az Apple, a Samsung, a Xiaomi, az Oppo, és a Vivo van versenyben azért a megtisztelő lehetőségért, hogy elsőként használják fel az új technológiát.

A CES-en kiderült, hogy végül a kínai Vivo mobiljában debütál majd az idei év nagy trendjének ígérkező megoldás. A gyártó már egy működő mobilt vitt ki Las Vegasba, amit kézbe is foghattak a szakújságírók, és tesztelhették a panel alá helyezett szenzort. Igaz, egyelőre a termék márkanevét és megjelenési dátumát sem jelentették még be.

A Vivo a kijelző alsó részének közepére helyezte el az alkatrészt, ott, ahol a Home gombot is várná a felhasználó, mivel ez a pont érhető el legkényelmesebben hüvelykujjal.

Az AndroidCentral tesztje szerint sokkal inkább optikai szenzorként működik, mintsem azok a típusú kapacitív komponensek, amiket eddig mobilokban láthattunk. Ugyanis csak kizárólag OLED panelekkel működőképes– amikor az érzékelő aktív, a kijelző csak azokat a pixeleket világítja meg, amelyek találkoznak a szenzorral, letapogathatóvá téve a felhasználó ujjának barázdáit. A virtuális gomb, ami a szenzor helyét jelzi, csak akkor látszik, ha használni kell, más esetekben nem jelenik meg a kijelzőn.

A Synaptics érzékelőjének 0,7 másodperc kell az azonosításhoz, ami lassabb, mint a ma legjobbnak számító, 0,2 másodperces reakcióidejű érzékelők, de a tesztelők szerint így is eléggé gyorsnak bizonyult, az első beszámolók pozitívak.

Kérdés, hogy a Vivo mikor dobja piacra a mobilt, de mivel a Synaptics nyilvánvalóan más mobilgyártók számára is elérhetővé tette a szenzort, idén valószínűleg számos mobilban használhatjuk.