Új rádió indulhat Veszprémben, eldőlt a tokaji rádiós frekvencia sorsa

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa keddi ülésén a Tokaj 101,8 MHz helyi rádiós pályázatban nyertesnek nyilvánította a Hegyalja Média Kft.-t. A kft., mely a Magyar Katolikus Rádiót működtető alapítványé, közösségi médiaszolgáltatását az ingyenes tokaji rádiós frekvencián Szent István Rádió –Tokaj néven működteti majd.

A Médiatanács eheti ülésén ezenkívül véglegesítette a Veszprém 95,1 MHz helyi, közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívását, amely a Médiatanács honlapján olvasható. A pályázati ajánlatokat május 2-án lehet benyújtani a hatósághoz. Az ingyenes frekvenciával a pályázati kiírás adatlapja alapján potenciálisan 61 ezer fő érhető el a veszprémi térségben.

A Médiatanács szombaton kiadott heti összefoglalójából kiderült még az is, hogy a Forrás Rádió pénzbírság kiszabása nélkül, egy figyelmeztetéssel megúszta, hogy egy támogatói üzenetben burkolt reklámot sugárzott. A testület megbüntette viszont a tiszapart.hu internetes műsorújság működtetőjét, a Tiszapart Média Kft.-t, mivel nem jelölte a tévéműsorok korhatári besorolásait. A testület arra hivatkozva, hogy a netes műsorújság szolgáltatója már követett el hasonló mulasztást, 25 ezer forintos bírságot rótt ki a médiavállalkozásra.

Elfogadták a kvótabeszámolókat

A tanács beszámolója alapján eheti ülésén lezárta ezenkívül azokat a hatósági eljárásokat, amelyek a médiaszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését ellenőrizték a 2017 júniusa és decembere közötti időszakban. A médiatörvény alapján a médiaszolgáltatók meghatározott körének kötelező havonta adatokat szolgáltatnia a Médiatanácsnak az európai és a magyar művekre vonatkozó arányokról. Ahol a hatóság hiányosságokat tapasztalt, ott is a médiaszolgáltatók többsége már az ellenőrzés alatt, bár késve, de végül teljesítette az adatszolgáltatást. A határidőben nem teljesítő médiaszolgáltatókkal szemben a Médiatanács a jogszabály alapján egy szolgáltatóval szemben felhívást alkalmazott, a többiek 10 és 100 ezer forint közötti bírságot kénytelenek fizetni a késedelem miatt. Arról a Médiatanács nem közölt információt, hogy pontosan mely rádiókat büntette meg.

Eredményt hirdettek a rezsipályázatokon

A testület eheti ülésén pályázati felhívást tett közzé kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának vissza nem térítendő támogatására. A Magyar Média Mecenatúra Program Huszárik Zoltánról elnevezett kétfordulós pályázati eljárására összesen 150 millió forintot különített el a testület. Az eljárásban egy pályázó fordulóként legfeljebb két szinopszist nyújthat be, az első beadási határidő április 26., 12 óra. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is várják határon túli jelentkezők pályázatait is.

A Magyar Média Mecenatúra Program keretében huszonkét rádió és televízió kapott összesen 112,6 millió forint támogatást. Ez a közösségi és kisközösségi médiaszolgáltatók működési és üzemeltetési költségeinek finanszírozására kiírt idei pályázati eljárás második fordulója.

A közösségi televíziók közül sikerrel pályázott a fővárosi Zugló Televízió és a City TV, a TV Budakalász, az RTV Szekszárd, a Füred TV, a Nagykállói Televízió, a TV Szentendre, a Kék-Kálló TV Derecske, a mórahalmi Móra-Net TV, az újhartyáni Magtelevízió és a tahitótfalui Danubia Televízió. Támogatáshoz jutott tizenegy közösségi rádió is: a Győr Plusz Rádió, a Rádió Szarvas, az Első Pesti Egyetemi Rádió, a Rádió Szentendre, a Berettyó Rádió, a szentgotthárdi Radio Monster, a fővárosi Klasszik Rádió 92.1 és a Civil Rádió, a nyíregyházi Mustár Rádió, a szombathelyi Credo Rádió és a kiskunfélegyházi Rádió Smile.

A Médiatanács arról is határozott, hogy másfélmillió forinttal támogatja az idén hatodik alkalommal megrendezendő Dazoo.com a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. A grémium a legjobb magyar élőszereplős kísérleti- és kisjátékfilm, a legjobb magyar animációs rövidfilm és a legjobb 30 év alatti alkotó kategória díjazottjait 500-500 ezer forinttal támogatja. Az április 3. és 8. közötti esemény versenyprogramjában több, a Médiatanács támogatásával készített film is versenyez, például Deák Kristóf új kisfilmje, A legjobb játék, Grosan Cristina Átalakítás folyamatban című alkotása és Cibulya Nikol Irinyi című filmje.

