Leváltották a Story TV igazgatóságát

A sajtónyilvánosság értesítésének mellőzésével, február 28-i hatállyal lecserélte igazgatósági tagjainak többségét a Story4, a Story5 és a Galaxy TV csatornákat működtető Digital Media and Communications Zrt. (DMC), értesült a 24.hu. A változások mostanra jelentek meg a televíziós médiavállalat adatainál a cégnyilvántartásban, egyelőre bejegyzés alatti státusszal.

Az igazgatóság cseréjére ugyanazon a napon került sor egy hónappal ezelőtt, amikor a vevő, az eredetileg kitűzött január 31-i időponthoz képest egy hónapos csúszással mégis kifizette az esedékes első vételárrészletet az eladónak, a Project029 Kft.-nek, a Computerworld, a PC World és a Gamestar kiadójának, és ezzel a vevő lett a tévé tulajdonosa.

A DMC egy magyar kft., a Borsány-Gyenes András televíziós szakember tulajdonában lévő, idén január óta 54 millió forintos jegyzett tőkével rendelkező Hungarian Project Management Kft. (HPM) nevére kerül, de több körülmény is arra utal, hogy a tévétársaság körül Mészáros Lőrincék is forgolódnak. Ilyen körülmény például, hogy az Echo TV budapesti, Angol utcai épületében információink szerint helyiséget alakítottak ki a Story TV számára, illetve egy hírműsor kapcsán is tárgyaltak együttműködésről. A tévé Mészáros közelébe kerülésére utal az is, hogy február közepén Csík Zoltán, Mészáros Lőrinc Echo TV-jének igazgatósági tagja, a felcsúti polgármester egyik bizalmi embere üzleti titoknak nevezte a tévével folytatott tárgyalásaik tényét.

A DMC új igazgatóságának tagjai:

Borsány-Gyenes András , a tévétársaság egykori vezérigazgatója, a HPM vezetője és tulajdonosa

, a tévétársaság egykori vezérigazgatója, a HPM vezetője és tulajdonosa Kovács Krisztián , a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének (MEME) elnöke

, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének (MEME) elnöke Juni György televíziós szerkesztő, a Story TV felelős szerkesztője

televíziós szerkesztő, a Story TV felelős szerkesztője Szőllőssy Gábor , a Viasat3 és a Viasat6 csatornák egykori programigazgatója, aki jelenleg a stúdiótechnikával foglalkozó Direct Dub Studios Kft. ügyvezetője



, a Viasat3 és a Viasat6 csatornák egykori programigazgatója, aki jelenleg a stúdiótechnikával foglalkozó Direct Dub Studios Kft. ügyvezetője Csák Ambrus , a Project029 Kft., a volt tulajdonos egyik igazgatója

, a Project029 Kft., a volt tulajdonos egyik igazgatója Babinecz Mónika, ugyancsak a Project029 egyik vezetője

Az igazgatóság élén jelenleg törlés alatti státuszban szerepel:

M ay József televíziós szakember, volt kereskedelmi igazgató



televíziós szakember, volt kereskedelmi igazgató Maurer Andor , a Media Markt Saturn Holding egykori ügyvezetője



, a Media Markt Saturn Holding egykori ügyvezetője Virág Márton, a Project029 társügyvezetője

Nemrég sikerült utolérnünk telefonon Borsány-Gyenes Andrást, hogy a tulajdonosváltásról és az Echo TV-nél részükre végrehajtott fejlesztésről érdeklődjünk, de csak későbbre ígért tájékoztatást a részére még tegnap átküldött kérdéseinkkel kapcsolatban. Annyit viszont előzetesen is elmondott, hogy a kinevezett igazgatósági tagokat elismert szakembernek tartja. Borsány nem lát problémát akörül sem, hogy Kovács Krisztián a valamennyi hazai tévétársaságot, például a TV2-t és az RTL-t is tagjai között tudó MEME elnökeként dolgozik, és Kovács épp február 28-án, ezek szerint épp Story TV-s kinevezésekor a MEME elnökeként egy konferencián azt mondta a megjelentek előtt, hogy független és nem elkötelezett egyetlen tévétársaság irányába sem.

Borsány azt is elmondta, hogy a Médiatanács felé is bejelentették már a tulajdonosváltást, eleget téve ezzel a Médiatörvényben foglalt kötelezettségüknek.

Borsány-Gyenes András 2016 végéig (a tévé tulajdonosai közötti háború pereskedésbe fajulásáig) a tévécsatornákat működtető DMC vezérigazgatója volt, emellett egy másik cégén keresztül eddig is kisebbségi tulajdonosa volt a tévétársaságnak, ahol annak megalapítása óta dolgozik. A Story tévécsatornákat eredetileg a TV2 közeléből szerették volna felvásárolni, ám végül tavaly fordulat állt be, és Borsány-Gyenes a DMC tulajdonosainak azt mondta: élvezi a brit Glenshore támogatását, hogy megvásárolja a tévétársaságot. Eleinte az ügylet kapcsán úgy tűnt, a Glenshore-hoz kerülnek a tévécsatornák a DMC volt tulajdonosától, a Project029 Kft.-től. Egy idő után azonban változott a kommunikáció, és az lett a mondás, hogy a Glenshore csupán egy vállalati pénzügyi és üzletfejlesztési tanácsadócég, nem befektető.