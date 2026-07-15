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Kultúra

A Metallica több millió forintot adományozott egy magyar nőjogi szervezetnek

James Hetfield gitáros, énekes (b) és Lars Ulrich dobos a Metallica amerikai heavymetal-zenekar M72 világ körüli turnéjának zürichi koncertjén a Letzigrund Stadionban 2026. május 27-én.
Andreas Becker / Keystone / ETA / MTI
admin Csontos Kata
2026. 07. 15. 15:06
James Hetfield gitáros, énekes (b) és Lars Ulrich dobos a Metallica amerikai heavymetal-zenekar M72 világ körüli turnéjának zürichi koncertjén a Letzigrund Stadionban 2026. május 27-én.
Andreas Becker / Keystone / ETA / MTI

A NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Facebookon osztotta meg, hogy a Metallica budapesti látogatása alkalmából több millió forint értékű, szabad felhasználású támogatással segítette a szervezet által végzett prevenciós, áldozatvédő és a nők biztonságáért folytatott munkát. Mint írják, az övéké csak egy a hazai civil szervezetek közül, melyeket a heavy metal zenekar az All Within My Hands alapítványán keresztül támogat.

A Puskás Arénát megtöltő koncertjük alkalmából 6 millió forintos adománnyal járulnak hozzá a nők elleni erőszak felszámolásáért végzett munkánkhoz

– áll a posztban.

Rekordot döntött a Metallica budapesti duplakoncertje

Minden idők legnagyobb budapesti stadionkoncertjeit produkálta a Metallica M72 World Tour című turnéjának két magyarországi állomása június 11-én és 13-án a Puskás Arénában – ezeken együttvéve több mint 150 000 rajongó vett részt. A koncerteken magyar dalok is felcsendültek:

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