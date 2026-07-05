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Kultúra

Ezeket a szerepeket utasította vissza Noah Wyle a Vészhelyzet miatt

Noah Wyle
Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Polák Zsóka
2026. 07. 05. 14:49
Noah Wyle
Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Nem bánja, szerinte kollégái jó munkát végeztek.

Több blockbusterben is szerepelhetett volna Noah Wyle, ő azonban a Vészhelyzet miatt kénytelen volt nemet mondani rájuk – derült ki a Still Here Hollywood podcastjából.

A színészt aktuális sorozata, a Vészhelyzet Pittsburgh-ben kapcsán kérdezték arról, milyen szerepeket utasított vissza, ekkor említett meg többet, a legtöbbet a már említett ikonikus kórházsorozat miatt kellett visszadobnia.

Csomó ilyen volt, folyton ez történt. George (Clooney) ajánlott egy szerepet a Jó estét, jó szerencsét!-ben. Nem tudtam elszabadulni a Vészhelyzetből. Aztán ajánlottak egy szerepet a Ryan közlegény megmentésésében. Megint csak nem tudtam elszabadulni a Vészhelyzetből

– mesélte a színész. Hozzátette azonban, nem bánkódott sokat, mivel úgy véli, azok, akik megkapták a szerepeit, remek munkát végeztek.

A végül öt Oscarral jutalmazott Ryan közlegény megmentésében Upham tizedes szerepét kapta volna, amely így Jeremy Davieshez került. „Fenomenális volt, nem tudom elképzelni, hogy akárcsak hasonló alakítást nyújthattam volna” – mondta kollégájáról.

Wyle a világhírét köszönheti a Vészhelyzetnek, nemrég a sorozat alkotói által készített újabb kórházsorozatban tért vissza, amelyről mi is írtunk:

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Bár a magyar cím – Vészhelyzet Pittsburgh-ben – egészen pofátlanul teszi nyilvánvalóvá, miről is van szó, a Maxon debütáló új sorozat nem tűnik izzadságszagúnak, sőt, korrekt darab lehet a kissé kifulladt kórházsorozat-műfaj kedvelőinek. Kritika.
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