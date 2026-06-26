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Kultúra

Jodie Foster egyik legismertebb szerepét eredetileg egy férfinak szánták

Jodie Foster
Abdel Majid BZIOUAT / AFP
admin Polák Zsóka
2026. 06. 26. 11:07
Jodie Foster
Abdel Majid BZIOUAT / AFP
Szerinte nem lett volna hiteles, ha a főszereplő férfi, és hallgattak is a színésznőre.

Meglepő történetet osztott meg a kétszeres Oscar-díjas Jodie Foster: nemcsak, hogy nem őt szánták egyik legismertebb szerepére, de az a forgatókönyv szerint nem is nő, hanem férfi lett volna a központi karakter.

A Légcsavar című 2005-ös filmben Foster egy édesanyát alakít, aki férje halála után repülőre ül kislányával. A gépen elalszik, majd mikor felriad, nincs mellette a lánya, és mindenki azt állítja, hogy nem is volt a gépen, az egyre kétségbeesettebb nő pedig előbb megkérdőjelezi saját épelméjűségét, majd drasztikus lépésre szánja el magát.

Foster most elmondta, hogy a film főszereplője eredetileg nem egy anya, hanem egy apa volt, és már ki is választották, ki alakítja majd.

Egy férfi számára volt megírva. Sean Penn játszotta volna, de valami oknál fogva végül nem csinálta meg. Aztán a kezembe került a forgatókönyv, és azt mondtam: inkább egy nőt kéne megtenni főszereplőnek, és akkor sokkal jobb film lenne: akkor a női hisztériáról szólhatna. Egy férfi karakter sosem kételkedne abban, hogy igaz-e, amit lát. Ez nem történhet meg.

– magyarázta az interjúban Foster.

Hozzátette, úgy érezte, hogy a karakter történetében ott van minden nő története. „Elintéztem a rosszfiút. Kaptam pár pofont. Aztán a gyerek felébred, és megkérdezi: ott vagyunk már?”

Nagyon büszke vagyok erre a szerepemre. Büszke vagyok annak a nőnek az útjára, akinek senki nem hitt

– összegezt.

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