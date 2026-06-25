Élő polip kóstolgatás nélkül is izgalmas gasztronómiai kaland, de Szöulban nem éri meg vegának lenni

„Hogyne” – válaszolja nemes egyszerűséggel az egyik szöuli kísérőnk, amikor arról kérdezem, evett-e már élő polipot. A koreai gasztronómia egyik legismertebb és – a külföldiek számára minden bizonnyal – legmeghökkentőbb fogása a sannakji; a frissen feldarabolt, ideális esetben még mozgó polip. (A nakjit sokszor fordítják bébipolipnak, de valójában azért nem újszülött polipcsemetékről van szó, hanem egy kistermetű fajról.) Úgy készítik, hogy az állatot közvetlenül a tálalás előtt ölik meg és vágják fel, így a csápok idegrendszere még percekig aktív marad, a tányéron is mozog.
A cikk tartalmából
Cikkünkből kiderül még, hogy
- ha csak egy dolgot ajánlhatunk Szöulból, mi lenne az (spoiler: köze van az ételekhez),
- mi a legfeltűnőbb különbség az európai és a dél-koreai étkezés között (az asztalon és a gondolkodásmódban),
- elképzelhető-e egy étkezés kimcsi nélkül,
- miért nem éri itt meg a vegaság.
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