Élő polip kóstolgatás nélkül is izgalmas gasztronómiai kaland, de Szöulban nem éri meg vegának lenni

„Hogyne” – válaszolja nemes egyszerűséggel az egyik szöuli kísérőnk, amikor arról kérdezem, evett-e már élő polipot. A koreai gasztronómia egyik legismertebb és – a külföldiek számára minden bizonnyal – legmeghökkentőbb fogása a sannakji; a frissen feldarabolt, ideális esetben még mozgó polip. (A nakjit sokszor fordítják bébipolipnak, de valójában azért nem újszülött polipcsemetékről van szó, hanem egy kistermetű fajról.) Úgy készítik, hogy az állatot közvetlenül a tálalás előtt ölik meg és vágják fel, így a csápok idegrendszere még percekig aktív marad, a tányéron is mozog.

A cikk tartalmából Cikkünkből kiderül még, hogy ha csak egy dolgot ajánlhatunk Szöulból, mi lenne az (spoiler: köze van az ételekhez),

mi a legfeltűnőbb különbség az európai és a dél-koreai étkezés között (az asztalon és a gondolkodásmódban),

elképzelhető-e egy étkezés kimcsi nélkül,

miért nem éri itt meg a vegaság. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Előfizetek

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