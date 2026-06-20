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Kultúra

Kvíz: Lolka és Bolka és Kisvakond – emlékszel a 80-as évek mesehőseire?

Lengyel és csehszlovák rajzfilmhősök figurái
Getty Images
24.hu
2026. 06. 20. 05:30
Lengyel és csehszlovák rajzfilmhősök figurái
Getty Images

Lolka és Bolka, Rumcájsz, Füles mackó… akik a nyolcvanas években voltak gyerekek, azoknak ők voltak az első szuperhősök. A keleti blokk világsztárjai általában Csehszlovákia, Lengyelország stúdióiban születtek, és sokan közülük a mai napig világhírűek. Mennyire emlékszel a részletekre? Hamarosan kiderül…

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