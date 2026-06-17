Kvíz: Felismered a 80-as évek legnagyobb magyar slágereit egyetlen sorból?

Hungária, Első Emelet, R-GO, Neoton Família: nemcsak a nyolcvanas éveket határozták meg, ma is minden utcabálon felcsendülnek a dalok, amik anno a zsigulikban és a walkmanekben szólaltak meg. Mennyire emlékszel a gigaslágerekre, ha csak egy sort idézünk belőlük? Hamarosan kiderül… Ha pedig belejöttél a kvíztöltögetésbe, van még pár hasonló ajánlatunk:

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Most pedig elő a műsoros kazikkal: