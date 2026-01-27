Retro kvíz: Kovács Kati vagy Cserháti Zsuzsa? Most kiderül, mennyit tudsz a magyar énekesnőkről

Ki énekelte a Hamu és gyémánt című számot? És ki nyerte meg az első Táncdalfesztivált? Kvízünkben az előző évszázad magyar énekesnőiről teszünk fel kérdéseket, de csak a legműveltebbek tudják az összes helyes választ.

Bárki képes üvöltve elénekelni a Különös szilveszter vagy az Indián nyár refrénjét, azonban az alábbi kérdéssor ennél lényegesen komolyabb kihívás még a legelkötelezettebb rajongóknak is. Te vajon közéjük tartozol? Mennyire követted az előző évszázad magyar ikonjainak pályáját és mire emlékszel mindebből? Kvízünkből kiderül!