Ekkor és itt búcsúztatják Sebő Ferenc népzenekutatót

Adrián Zoltán / 24.hu
Ács Anna Mária
2026. 05. 11. 13:46
A Sebő-együttes Facebook-oldalán osztották meg a búcsúztató időpontját.

2026. május 29-én a Farkasréti temetőben búcsúztatják az idén áprilisban elhunyt Sebő Ferencet. Az egyben népzenekutató, zenetörténész, és dalszerző-énekes temetéséről a Sebő-együttes Facebook-oldalán osztottak meg részleteket.

Sebő Ferenc végső búcsúztatása 2026. május 29-én, 14:30-kor lesz a Farkasréti temető ravatalozójában. Hamvainak megszentelése és sírba helyezése a búcsúztatót követően – a család kérésére – szűk körben történik

– áll a bejegyzésben.

Balavány György kollégánk Sebő Ferenccel készített életút-interjúja alább olvasható:

Kapcsolódó
Sebő Ferenc: Nincs népművészet, az csak egy városi duma
Nemrégiben infarktuson esett át, közel volt a halálhoz, a 78 éves Sebő Ferenc mégis szikrázóan aktív: tanít, rádióműsort vezet, és ha hívják, koncerteket ad. De miért maradt mindig rendszeren kívüli? És miért nem lehet a művészetet tanítani? Interjú.

