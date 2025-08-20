Sebő Ferenc: Nincs népművészet, az csak egy városi duma

Infarktus után lábadozik. Azt mondják, átértékeli az ember ilyenkor az életét.

Már átértékeltem néhányszor. Korábban is volt koszorúér-szűkületem, sztent van a szívembe ültetve, nem vagyok tapasztalatlan e téren. Egy februári délutánon jött a mellkasi nyomás; mondom, majd elmúlik, de a feleségem ragaszkodott hozzá, hogy hívjunk mentőt. Csak utólag ijedtem meg, amikor mondták az orvosok, hogy 93 százalékos elzáródás volt. Nagyon közel voltam a halálhoz, de mint látja, itt vagyok, dolgozom. Ami az átértékelést meg leltárt illeti, elég sok anyagot halmoztam itt össze: rengeteg hang- és képfelvétel, az egész gyűjtői munkám a kezdetektől. De még sok vesződség lenne az adatfeldolgozással, mert sokszor slendrián voltam, nem írtam rá, hogy mi micsoda. Évek óta töprengek, hogy oldható meg, hogy ne menjen velem együtt a kukába minden.

A Hagyományok Házában nem volna jó helye? Ön alapította, gondolom, csak fel kell emelnie a telefont…

Azért nem ilyen egyszerű, és már odaadtam a szalagokon levő zenei gyűjtéseimet, de onnan nemrég küldtek el egy csomó embert, nincs kapacitásuk. Átadni a komplett hagyatékot, hogy berakják a pincébe, ezt nem akarom. Egy ilyen gyűjtemény akkor ér valamit, ha feldolgozva hozzáférhető a nagyközönség számára. Végignéztem, Halmos Béla barátom és kollégám hagyatékával mi történt: hirtelen halt meg szegény, ilyenkor kell a lakás a családnak.

Most a Széchenyi Könyvtárral is tárgyalok. Vannak nálam Nagy László kéziratok, meg amiket Weöres Sándortól kaptam annak idején. Versek, amiket azért írtak, hogy csináljak hozzá zenét. Itt vannak a tervrajzaim építészmérnök koromból, nézze, abban az irattartóban Gorsium rendezése, helyreállítása; az volt a diplomamunkám.

Sebő-koncert mikor lesz legközelebb?

Majd ha hívnak, és megfelelők a feltételek. Alaposan megváltozott a rendszer. Aki bent van a NER-ben, kap megbízást, aki nincs, az nem. A fiatalok gőzerővel pályáznak. Én már nem tudok rászokni az önmenedzselésre, annak idején nem kellett ezt csinálnunk. Hívtak, mentünk.

Már nem hívják?

Nem nagyon. Nincs rá pénz.

A Sebő-zenekarról beszélünk, ami egy fogalom.

És? Ki nem szarja le?

A közönség.