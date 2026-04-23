Orbán Viktorból kecses balett-táncos, Magyar Péterből pedig cowboy lett a Tudósok friss klipjeiben

A sokszor egyértelmű politikai áthallásokkal teli, szürreális festményeivel rengeteg rajongót szerző Máriás Béla, azaz drMáriás épp negyven éve létező zenekara, a Tudósok már korábban is játszott a mesterséges intelligenciával, hiszen a Balkáni dalhoz készült klipjük egy az egyben így készült, a most bemutatott A hattyú dala és A magyar cowboy pedig továbbviszi ezt a hagyományt.

A Lehel Olivér és Sallay Nóra által jegyzett előbbiben

a gyönyörű fehér jóságos hattyú káprázatos táncával küzd kis hazája védelmében a világ összes fekete hattyúja ellen. Amikor azok támadnak, ő kerül, fordul, hajol, ugrik, s úgy elbűvöli őket, hogy azok nem tudnak kárt tenni védelmezett nemzetében. És táncol, csak táncol, hosszú napokon, hónapokon, éveken, évtizedeken át, gyönyörűen és fáradhatatlanul, hogy végül a választási hajrában annyira felpörögjön utolsó káprázatos piruettjétől, hogy attól felszálljon és elszálljon, maga mögött hagyva a sok ellenséget, akik így magukra hagyva nem találják a visszavezető utat a demokráciába, a békébe, a jólétbe és a szeretetbe.

A jóságos hattyút a két és fél perces anyagban maga Orbán Viktor alakítja, a nézőtéren pedig felesége, Lévai Anikó, Semjén Zsolt, Rogán Antal, Apáti Bence, valamint az egymás kezét fogó Szergej Lavrov és Vlagyimir Putyin is feltűnik.

Az A magyar cowboyhoz készült, szintén most bemutatott anyag sem lett gyengébb, hiszen a Vadnyugaton lovagló hős bőrébe Magyar Péter bújt, aki egy poros városban épp leszámolt a NER vezető politikusaival, Gulyás Gergellyel, Vitályos Eszterrel, Orbán Balázssal és Németh Szilárddal.