Idén is lesz Magyar Fagylalt Napja, amikor sok helyen féláron lehet fagyit venni

Idén is május 8-án, pénteken rendezik meg a Magyar Fagylalt Napját, amihez a tervek szerint mintegy háromszáz cukrászda és fagylaltozó csatlakozik országszerte. A résztvevő helyeken legalább négyféle fagylalt lesz elérhető féláron, helyben fogyasztásra – olvasható a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A tavalyinál kétszer több helyen elérhető akcióban jó eséllyel nagy szerephez jutnak majd a tortafagylaltok, hiszen egyre több helyen tűntek fel olyan ízek, amik klasszikus sütemények ízét adják.

A résztvevők itt elérhető listája folyamatosan frissül, hiszen a cukrászdáknak május 2-ig még van idejük csatlakozni az eseményhez.