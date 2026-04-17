Fellebbezett, de még súlyosabb büntetést kapott a gyermekszínészt szexuálisan bántalmazó francia rendező

Öt év szabadságvesztésre ítélte pénteken a párizsi fellebbviteli bíróság Christophe Ruggia francia filmrendezőt, amiért szexuálisan bántalmazta Adele Haenel színésznőt, amikor az még kiskorú volt – írja az MTI.

A büntetésből három évet felfüggesztettek, a börtönben letöltendő kettő pedig rendőri felügyelet mellett, elektromos nyomkövető viselésével kiváltható – derül ki a hírből.

A párizsi fellebbviteli bíróság súlyosabb büntetést szabott ki, mint a februárban döntő elsőfokú bíróság, ami négy év (felerészben felfüggesztett) börtönbüntetést rótt ki a rendezőre.

A hat évvel ezelőtt nyilvánosságra került ügy hatalmas visszhangot váltott ki a francia közéletben, így a filmes világban, előkészítve az utat a francia #MeToo-mozgalomnak. A kétszeres César-díjas francia filmsztár volt az első ismert színésznő, aki számos interjúban azzal vádolta a filmipart, hogy szemet huny a szexuális zaklatások felett.

Az események láncolatát a Mediapart oknyomozó portál 2020 novemberében közzétett hosszú riportja indította el, amiben a most 37 éves színésznő azzal vádolta meg a nála huszonöt évvel idősebb Ruggiát, hogy első filmje, a 2002-ben készült Ördögök forgatásán, majd azt követően, 12 és 14 éves kora között szexuálisan zaklatta. A tényfeltáró riportban mintegy harminc ember szólalt meg a színésznő környezetéből, megerősítve a rendező és akkor még gyerekszínésznő közötti kapcsolat tényét.

Haenel egy ideig annak ellenére sem akart feljelentést tenni, hogy az ügy még nem évült el, hiszen úgy érezte, hogy az igazságszolgáltatás egyszerűen nem hallgatja meg kellőképpen a szexuális zaklatás áldozatait, a hasonló ügyekben pedig kevés ítélet születik. Célja eleinte épp ezért csak annyi volt, hogy saját szakmájában megtörje a hallgatást, felhívva a kollégái figyelmét a felelősségükre.

A párizsi ügyészség a tényfeltáró cikk alapján végül saját hatáskörben indított eljárást, néhány nappal később pedig a színésznő is megtette a feljelentést.

A perben a nő megismételte az interjúban elhangzottakat, arról mesélve, hogy Ruggia éveken át folyamatosan zaklatta, fogdosta, és akarata ellenére csókolgatta, mikor a szombat délutánjait a szülei tudtával nála töltötte. A színésznő tizenöt évesen minden kapcsolatot megszakított a filmrendezővel, és közel tíz évre teljesen visszavonult.

A rendező mindezt a per teljes időtartama alatt tagadta, a vádakat pedig csak képzelgésnek állította be.