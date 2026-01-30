Megfiatalodnak a legendás zenekar tagjai az új Beatles-filmben – itt vannak az első képek

Ahogy arról már korábban lapunk is beszámolt, négy installációban jön a Sam Mendes rendezésében készülő, a Beatles-tagok életét bemutató filmsorozat 2028 áprilisában, most pedig megérkeztek az első képek is a zenészeket megszemélyesítő színészekről – írja a The Hollywood Reporter. A képeket a Consequence Facebook-oldala is kiposztolta a mai nap folyamán, ahol nagyobb felbontásban is szemügyre vehetjük a szereplőket a stúdió által közzétett képeslapokon.

A The Beatles – Négy részes moziesemény címen készülő produkcióban Paul McCartney-t Paul Mescal, John Lennont Harris Dickinson, George Harrisont Joseph Quinn, Ringo Starrt pedig Barry Keoghan alakítja majd. Mindegyik film egy-egy tagra fókuszál majd. Egyelőre nem tudni, hogy a részeket egyszerre láthatja majd a közönség, vagy szorosan egymást követik majd a premierek.

A Consequence bejegyzése alatti hozzászólások vegyes reakciókról árulkodnak a közönség részéről.

Eh, mind valahogy olyan hülyén néznek ki. Kivéve Paul, mint Paul, az jó választás volt

– írja az egyik kommentelő.

Ezzel szemben viszont vannak, akik értetlenséggel állnak az elégedetlenkedők előtt. Egy másik hozzászóló szerint: