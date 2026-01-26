filmtvharry pottervoldemortcillian murphy
Kultúra

Ralph Fiennes elkotyoghatta, ki lesz az új Voldemort

Ralph Fiennes Voldemortként
Warner Bros. Heyday Films / Collection ChristopheL via AFP
Ralph Fiennes Voldemortként a Harry Potter és a Halál ereklyéi című filmben.
admin Polák Zsóka
2026. 01. 26. 10:07
Ralph Fiennes Voldemortként
Warner Bros. Heyday Films / Collection ChristopheL via AFP
Ralph Fiennes Voldemortként a Harry Potter és a Halál ereklyéi című filmben.
A rajongók örülhetnek, rengetegen akarják ugyanis őt látni a gonosz varázsló szerepében.

A rajongókat régóta lázban tartja, ki játssza majd el Voldemortot az éppen készülő Harry Potter-sorozatban, ezt ugyanis eddig még nem hozták nyilvánosságra. A rajongók közt azonban jó ideje felütötte már a fejét egy olyan fellángolás, miszerint Cillian Murphy lenne a legalkalmasabb a szerepre. Ők örülhetnek most igazán Ralph Fiennes szavainak, a filmsorozat Voldemortja ugyanis sokatmondó információkat kotyogott ki.

A színészt legújabb filmje, a 28 évvel később: A csonttemplomkritikánk a filmről itt – londoni premierjén kérdezték arról, mit gondol, ki léphet a nyomdokaiba a gonosz varázsló szerepében.

Úgy tudom ez már meg is történt, nem? Cillian Murphy-t nagyon jónak gondolom, kiváló választás

– válaszolta. A színész láthatóan elbizonytalanodott kicsit, majd helyesbített: úgy tudja, őt választották, „vagy nem?”

Hivatalos megerősítés még nincs az ügyben, így egyelőre csak Fiennes szavában bízhatnak a rajongók. A sorozatot egyébként már gőzerővel forgatják, 2027-re várható a bemutatója.

@letstalkmovies.com “Wait… did that just happen? 😳” #voldemort #ralphfiennes #harrypotterseries #cillianmurphy #harrypotter #casting #production ♬ original sound - Let's Talk Movies

Míg várjuk a sorozatot, érdemes formában tartani a Harry Potter-tudást:

Kapcsolódó
Harry Potter
Kvíz: Harry Potter-mániás vagy? Akkor biztos mindent tudsz a roxforti tanárokról
Eleget tudsz Pitonról és Dumbledore-ról?

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megszólalt az apa, aki két tinilányt mentett ki a jeges Ipolyból
Súlyosabb büntetést kértek az öcsödi fiúra, aki tízéves öccse előtt verte agyon vájlinggal a szomszédját
Korábbi mentoráltja Koltai Jánosról: Amikor utoljára megszorította a kezemet, féltem, hogy ez a búcsút jelenti
Halálos ütközés történt egy osztrák sípályán, egy 14 éves fiú elmenekült a helyszínről
Vitézy: Ez az egy fotó tökéletesen foglalja össze Lázár János rombolását és ámokfutását
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik