A rajongókat régóta lázban tartja, ki játssza majd el Voldemortot az éppen készülő Harry Potter-sorozatban, ezt ugyanis eddig még nem hozták nyilvánosságra. A rajongók közt azonban jó ideje felütötte már a fejét egy olyan fellángolás, miszerint Cillian Murphy lenne a legalkalmasabb a szerepre. Ők örülhetnek most igazán Ralph Fiennes szavainak, a filmsorozat Voldemortja ugyanis sokatmondó információkat kotyogott ki.

A színészt legújabb filmje, a 28 évvel később: A csonttemplom – kritikánk a filmről itt – londoni premierjén kérdezték arról, mit gondol, ki léphet a nyomdokaiba a gonosz varázsló szerepében.

Úgy tudom ez már meg is történt, nem? Cillian Murphy-t nagyon jónak gondolom, kiváló választás

– válaszolta. A színész láthatóan elbizonytalanodott kicsit, majd helyesbített: úgy tudja, őt választották, „vagy nem?”

Hivatalos megerősítés még nincs az ügyben, így egyelőre csak Fiennes szavában bízhatnak a rajongók. A sorozatot egyébként már gőzerővel forgatják, 2027-re várható a bemutatója.

