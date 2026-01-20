28 évvel később28 évvel később - a csonttemplomfilmkritikafilmtv
Ha a zombivilág szektásainak a Sátán kell, Ralph Fiennes eljátssza

Ralph Fiennes a 28 évvel később: A csonttemplom című film egyik jelenetében.
admin Kránicz Bence
2026. 01. 20. 19:19
Ritka jelenség: egy zombis filmsorozat a harmadik részével megújult, és jobb lett, mint valaha. A 28 évvel később ráadásaként érkező 28 évvel később: A csonttemplom új világot épít, ahol nem a zombikat, hanem a másik ember gyilkos indulatait kell legyőzni. Eszmék harca a koponyaszobrok alatt, Duran Duranra és Iron Maidenre hangolva, a narancs Ralph Fiennes színészi mesterkurzusával. Kritika.

Ha búcsút kell vennünk a zombiktól, ne sajnáljuk őket! Szép kört futottak, már a futózombik, mert sokan közülük csak csoszogni és vánszorogni képesek. Kiszámíthatatlan mozgási sebességük ellenére mintha az előző évtizedben ott lettek volna mindenhol: a Walking Dead világsikert aratott képregény- és filmsorozatától a Z világháború nagyívű és a Haláli hullák hajnala kis ívű zombifutamaiig.

  • Miért untunk rá a zombikra, és hogyan támadtak fel újra mégis?
  • Hogyan lehet alkalmazkodni a világvégéhez, ha bezombulni a legtermészetesebb dolog?
  • Hogy jön ide a Mechanikus narancs?
  • Ki ér fel színészkedésben a narancsszínű Ralph Fienneshoz?
  • Mi győzedelmeskedik végül, a sátánizmus vagy a humanizmus?
