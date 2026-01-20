Ha búcsút kell vennünk a zombiktól, ne sajnáljuk őket! Szép kört futottak, már a futózombik, mert sokan közülük csak csoszogni és vánszorogni képesek. Kiszámíthatatlan mozgási sebességük ellenére mintha az előző évtizedben ott lettek volna mindenhol: a Walking Dead világsikert aratott képregény- és filmsorozatától a Z világháború nagyívű és a Haláli hullák hajnala kis ívű zombifutamaiig.
A cikk tartalmából
Erről lesz szó a cikkben:
- Miért untunk rá a zombikra, és hogyan támadtak fel újra mégis?
- Hogyan lehet alkalmazkodni a világvégéhez, ha bezombulni a legtermészetesebb dolog?
- Hogy jön ide a Mechanikus narancs?
- Ki ér fel színészkedésben a narancsszínű Ralph Fienneshoz?
- Mi győzedelmeskedik végül, a sátánizmus vagy a humanizmus?
