Ritka jelenség: egy zombis filmsorozat a harmadik részével megújult, és jobb lett, mint valaha. A 28 évvel később ráadásaként érkező 28 évvel később: A csonttemplom új világot épít, ahol nem a zombikat, hanem a másik ember gyilkos indulatait kell legyőzni. Eszmék harca a koponyaszobrok alatt, Duran Duranra és Iron Maidenre hangolva, a narancs Ralph Fiennes színészi mesterkurzusával. Kritika.

Ha búcsút kell vennünk a zombiktól, ne sajnáljuk őket! Szép kört futottak, már a futózombik, mert sokan közülük csak csoszogni és vánszorogni képesek. Kiszámíthatatlan mozgási sebességük ellenére mintha az előző évtizedben ott lettek volna mindenhol: a Walking Dead világsikert aratott képregény- és filmsorozatától a Z világháború nagyívű és a Haláli hullák hajnala kis ívű zombifutamaiig. A cikk tartalmából Erről lesz szó a cikkben: Miért untunk rá a zombikra, és hogyan támadtak fel újra mégis?

Hogyan lehet alkalmazkodni a világvégéhez, ha bezombulni a legtermészetesebb dolog?

Hogy jön ide a Mechanikus narancs?

Ki ér fel színészkedésben a narancsszínű Ralph Fienneshoz?

Mi győzedelmeskedik végül, a sátánizmus vagy a humanizmus?