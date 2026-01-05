Már forgatják az első Harry Potter-könyvből készülő sorozatot, jövőre újra láthatjuk a bölcsek kövét

Ősszel kiderült, hogy nem szimplán csak HBO-sorozatként élvezhetjük majd újra a Harry Potter-kötetek történeteit, de egy ismerős arc is visszatér: a mozifilmekben Flitwick professzor, illetve Ampókot, a kobold bőrébe egyaránt bebújó Warwick Davis ismételten csak a Roxfort bűbájtanárát fogja alakítani.

A színész most a Radio Times-nak mesélt a részletekről: eszerint a csendben már forgó epizódok sokkal jobban követik majd a könyv történéseit, így több részletet és mélységet lehet a filmnél nyilvánvalóan hosszabb játékidőbe sűríteni.

Davis hozzátette: kicsit furcsán érzi magát, hiszen most is a Leavesden stúdióban folyik a gyártás, épp úgy, ahogyan a huszonöt éve, 2001 decemberében bemutatott első mozifilmnél is történt:

A forgatás a Collider szerint 2026-ban is teljes sebességgel folynak majd, sőt, a stáb egy rövid szünet után a második évadba is belekezd majd.

A Harry Potter és a bölcsek köve sorozatadaptációjának premierje legkorábban 2027 elején várható, bennük egy sor új színésszel: Harry Pottert Dominic McLaughlin, Ron Weasley-t Alastair Stout, Hermione Grangert pedig Arabella Stanton fogja játszani de jól ismert sem lesz hiány, hiszen Dumbledore professzor szerepe John Lithgownak, Hagridé pedig Nick Frostnak jutott.