Rituális tábortűz kellett az elengedéshez – hogyan dolgozzuk fel a csúnya szakításokat az online terek dzsungelében?

Dr. Bánki György pszichiáter beszél a szakítások lélektanáról.
Adrián Zoltán / 24.hu
Dr. Bánki György pszichiáter
admin Lendvai Lili
2026. 01. 24. 20:18
Milyen folyamatokon megy keresztül egy férfi, amikor megcsalják? Hogy néz ki a szétválás a valóságban, és milyen potenciális feldolgozó mechanizmusok léteznek a modern korban, ahol az internetes tréningekben és a társkereső oldalakon keresnek sokan megoldást? Mit adnak ezek a tanfolyamok a befizetett tanulóknak? Cikkünkben a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (BIDF) látható Megsebzett szívek című dokumentumfilm kapcsán járjuk körbe ezeket a kérdéseket Bánki György pszichiáterrel.

Roxana és Mihail – a Megsebzett szívek (Love Hurts) egyik főszereplő párosa – fiatalon kötötték össze az életüket. Az esküvői képeken az egykor boldog és céltudatos házaspár tekintete köszön vissza, akik serényen építették közös jövőjüket és lakásukat, aztán viszonyuk hirtelen megromlott. A film kezdetekor már hivatalosan is elváltak egymástól, Mihail mégsem akarja elfogadni ezt a tényt.

A cikk tartalmából

A cikkben többek között arról is szó esik:

  • miért nem gyengeség, ha egy férfi sír?
  • mi az evolúciós háttere annak, hogy a nők hajlamosabbak elnézni a szexuális, mint az érzelmi megcsalást?
  • lehet-e tréningeken és workshopokon tanulni az ismerkedést?
  • miért lazult fel a család hagyományos definíciója?
  • tényleg az őserdőben való túléléshez hasonlít az online ismerkedés?

 

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

