Roxana és Mihail – a Megsebzett szívek (Love Hurts) egyik főszereplő párosa – fiatalon kötötték össze az életüket. Az esküvői képeken az egykor boldog és céltudatos házaspár tekintete köszön vissza, akik serényen építették közös jövőjüket és lakásukat, aztán viszonyuk hirtelen megromlott. A film kezdetekor már hivatalosan is elváltak egymástól, Mihail mégsem akarja elfogadni ezt a tényt.
A cikk tartalmából
A cikkben többek között arról is szó esik:
- miért nem gyengeség, ha egy férfi sír?
- mi az evolúciós háttere annak, hogy a nők hajlamosabbak elnézni a szexuális, mint az érzelmi megcsalást?
- lehet-e tréningeken és workshopokon tanulni az ismerkedést?
- miért lazult fel a család hagyományos definíciója?
- tényleg az őserdőben való túléléshez hasonlít az online ismerkedés?
