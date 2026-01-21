fishing on orfűkoncertmuzsikaorfű
Kultúra

Heaven Street Seven, Kispál, Carson Coma – teljes a Fishing on Orfű programja

Koncert a Fishing on Orfűn
Neményi Márton
Fishing on Orfű fesztivál 2016-ban.
admin Polák Zsóka
2026. 01. 21. 08:43
Koncert a Fishing on Orfűn
Neményi Márton
Fishing on Orfű fesztivál 2016-ban.
Nagy visszatérőket, feltörekvő tehetségeket és női energiákat is ígérnek a szervezők.

Összeállt az idei Fishing on Orfű (FOO) részletes programja: a 18. fesztiválon az Analog Balaton, az aurevoir., a Bëlga, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, a Hiperkarma is színpadra lép június 24. és 27. között – közölte a fesztivál sajtófőnöke hétfőn az MTI-vel.

Egyedi Péter közleménye szerint a napijegyek értékesítésével egy időben közzétett program alapján

nagy visszatérők, derék headlinerek, rengeteg fiatal és bombasztikus mennyiségű női energia

jellemzi a FOO idei fellépőit.

A visszatérők között lesz a legutóbb öt éve színpadra álló Heaven Street Seven és a Kistehén, míg az Isten Háta Mögött tizenegy év után látogat újra Orfűre. A Kispál és a Borz 2022 óta újra aktív, a Fishingen utoljára 2016-ban játszottak, így kis csúsztatással a legendás pécsi zenekar is ide sorolható, csakúgy, mint a 30Y, amely fél év szünet után Orfűn áll majd ismét színpadra.

A fellépőket alább lehet böngészni, a napi bontás itt található.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Fishing on Orfű (@fishingonorfu) által megosztott bejegyzés

