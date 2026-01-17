donald trumpnetflixwarnerfelvásárlás
Kultúra

Trump egymillió dollárért vett Netflix-kötvényeket, miután bejelentették a Warner felvásárlását

Samuel Boivin / NurPhoto / AFP
24.hu
2026. 01. 17. 10:04
Samuel Boivin / NurPhoto / AFP

Legkevesebb ötszázezer-ötszázezer dollárért vásárolt Netflix- és Discovery-kötvényeket Donald Trump vagyonkezelője, miután bejelentették, hogy a streamingvállalat felvásárolná a Discoveryt és a Warner filmstúdiót is tulajdonló Warner Bros. Discovery cégcsoportot. Az erről szóló fehér házi jelentést pénteken hozták nyilvánosságra – írja a Variety.

Trump december 12-én és 16-án vásárolt be a kötvényekből. December elején jött a hír, hogy a Netflix több mint 82 milliárd dollárt adna a Warnerért és kapcsolt részeiért (kivéve a tévécsatornákat). Nem sokkal később kiderült, hogy a Paramount Skydance is vételi ajánlatot tett a Warnerre, ráadásul jóval magasabbat, 108 milliárdosat. Arról, hogy a nagy múltú filmstúdió eladásának milyen hatása lehet Hollywoodra és általában véve a filmnézés jövőjére, ebben a cikkünkben írtunk.

A Warner részvényesei ugyanakkor nem bíznak a Paramountban: elutasították annak felvásárlási ajánlatát, ami miatt most a Paramount perel.

Fehér Ház: nem Trump ötlete volt

A Fehér Ház közleménye szerint Trump vagyonával független vagyonkezelő cég gazdálkodik, és az elnöknek vagy a családjának nincs beleszólása abba, ez a cég milyen üzletekbe fektet be.

Trumpot december elején kérdezték arról sajtótájékoztatón, mi a véleménye a Warner–Netflix ügyletről. Akkor azt mondta, nincs róla elég információja, a cégek vezetőiről pedig, hogy „egyikük se nagy barátja”.

Kapcsolódó
Végleg bedöntheti Hollywoodot a nagy múltú Warner stúdió eladása, vagy meg is mentheti
Két médiaipari óriáscég, a Netflix és a Paramount Skydance is felvásárolná az egyik patinás hollywoodi filmstúdiót. Újabb szög ez a mozi koporsójában? Milyen irányt vehet a hollywoodi filmgyártás a következő években?

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Schrödinger Mercosurja
Gázolt a villamos a Móricz Zsigmond körtérnél
Kemény csata, könnyed végjáték – megérdemelt magyar siker a kézilabda Európa-bajnokság rajtján
Az Európai Bizottság vizsgálja a Benes-dekrétumok ügyét
Bemutatta új vezető szakértőjét a Tisza Párt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik