Toxikszótár 6. – Situationship, avagy mik vagyunk mi?

Az angol nyelv egyik csodálatos tulajdonsága, hogy rendkívül jól lehet két vagy akár több szóból meglehetősen kifejező fogalmakat gyártani. Ide sorolható a jelentését érzékletesen leíró situationship is, ami a „situation” (helyzet) és a „relationship” (kapcsolat) szavak szerelemgyermeke. Ez a fogalom önmagában is beszél hozzánk: egy olyan felállást jellemez, amelyben a felek ugyan hivatalosan nem alkotnak egy párt, de annál több intimitás van köztük, hogy a viszonyt mezei flörtölgetésnek, vagy esetleg extrás barátságnak nevezhessük. A situationship szó tehát jól körülírja, hogy ez egyszerűen – jobb fogalom híján – egy helyzet, ami sokkal bonyolultabb, mint amilyennek valójában lennie kellene.

Ha már definiálni is ekkora nehézséget okoz, képzelhetjük, érzelmileg mekkora kihívás helyén kezelni egy ilyen viszonyt. Hánykolódunk a bizonytalanságok közt azon morfondírozva, vajon tart-e valahova ez az ismeretség, vagy megreked a purgatórium státusznál, és teljesen tönkremegyünk benne érzelmileg? A situationshipeket övező bizonytalanságokat Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológussal igyekeztük eloszlatni.

Toxikszótár Kéthetente jelentkező cikksorozatunkban közérthető tudástárban vesszük sorra az újhullámos, sokszor angolszász eredetű ismerkedési- és párkapcsolati kifejezéseket. Pszichológus megszólalóink segítségével mutatjuk be a fogalmak mögötti viselkedésmintákat és azok okait. A hétrészes sorozat így támpontokat adhat a hétköznapokban felbukkanó toxikus kapcsolati helyzetek felismerésében és kezelésében. A hatodik részben korunk egyik egyre gyakoribb kapcsolati felállását, a situationshipet mutatjuk be, ami az exkluzív párkapcsolat és az alkalmi együttlétek közti bizonytalan állapot.

Most akkor mik vagyunk?

A situationshipek esetében a határvonalak elmosódnak, ami viszont netán még megmaradt belőlük, gyakorlatilag szabadon mozgathatóvá válik attól függően, hogy az adott helyzetben az az egyik vagy a másik félnek épp hogyan előnyös. Tehát egy ilyen felállásban semmi, de abszolút semmi nem biztos, hiszen hiányoznak azok a játékszabályok, amik konkretizálhatnák, hogy mi is fér bele a viszonyba és mi nem.

Meglehet, hogy a két fél rengeteg személyes, intim információt oszt meg egymással, és mély, bensőséges beszélgetéseket folytatnak. Sőt, még az is lehet, hogy a szex is közelebb áll egy szeretkezéshez, mert a felek őszintén törődnek egymással, de valahogy mégsincs köztük exkluzivitás, elköteleződés vagy hűség, ami a következő szintre emelné a kapcsolatot. Az ugyanis már egy másfajta felelősségvállalást és energiabefektetést igényelne. Ahogy Gyarmati Rita fogalmaz:

az elköteleződésnek van egy nagyon fontos része: nemcsak az a lényeg, hogy azzal, hogy elköteleződünk egymás mellett, fel is vállaljuk egymást, hanem a perspektíva is. Ez ebből a felállásból hiányzik, és mindenki tisztában van vele, hogy a szorongást az táplálja leginkább, ha nem tudjuk, mi fog történni a jövőben.

Mivel egy situationshipben nagyjából semmiről nincs konkrét megegyezés, így közös tervekről és közös jövőről sem beszélhetünk, ami felé várakozással tekinthetnénk. A két fél tehát egy olyan érzelmi kötődésen alapuló viszonyt alakított ki, ami ridegen fogalmazva igazából nem tart sehova, annak ellenére, hogy mindkét fél bizonyos értelemben érzelmi kockázatot vállal azzal, hogy részt vesz benne. Azonban ez a fajta rizikó általában az egyik félre mindig érvényesebb, mint a másikra.