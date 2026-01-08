Azt pletykálták, Sadie Sink is benne lesz a következő Pókember-filmben, aztán tényleg felkérték

Ahogy arról lapunk is beszámolt, már majdnem egy évvel ezelőtt felröppent a pletyka, miszerint Sadie Sink lehet az idén mozikba kerülő Pókember 4 egyik új szereplője. A szóbeszéd igaznak bizonyult, ami még a Stranger Things sztárját is meglepte, hiszen ő maga is az interneten olvasott róla először, hogy egyáltalán esélyes lehet a szerepre – írja a The Hollywood Reporter.

Online találgatásokból jöttem rá. Mielőtt egyáltalán megkaptam volna a szerepet, már megjelent az interneten a spekuláció, miszerint benne leszek az új Pókemberben. Én meg csak néztem, hogy »tényleg?«. Aztán két nappal később tényleg felkértek

– emlékezett vissza a színésznő a The Tonight Show hétfői epizódjában.

Sok a titok a film körül

Sink jelenleg nem mondhat többet a készülő Pókember-filmről – még azt sem, hogy kit játszik majd benne. A műsorban elmondta, egyenesen kínzásnak éli meg, hogy magában kell tartania a produkcióval kapcsolatos infókat, hiába jelennek meg naponta új rajongói elméletek az általa alakított, egyelőre még titokzatos karakterről. A színésznő egyébként hatalmas Pókember rajongó, és sosem gondolta volna, hogy valaha a Marvel-univerzum része lehet karrierje során, így pedig különösen nehéz magában tartania a szerep iránti izgatottságát.

A Pókember 4-ben visszatér Tom Holland, Zendaya, és Jacob Batalon is. Sink mellett frissen csatlakozott a szereplőgárdához Mark Ruffalo, mint Hulk, valamint Jon Bernthal a Megtorló szerepében. Az új rész idén július 31-én érkezik majd a mozikba Destin Daniel Cretton rendezésében.