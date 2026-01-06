Jack Black elárulta, melyik döntését bánta meg leginkább a karrierjében

Jack Black egy interjúban idézte fel évtizedek múltán, hogy eredetileg ő adhatta volna 2004-ben A hihetetlen család főgonosza, Szilánk hangját, ám az arroganciája folytán eljátszotta a lehetőséget.

Felajánlották, és igen, megbántam, hogy nemet mondtam… Felajánlották nekem Szilánk szerepét abban a fantasztikus filmben, A hihetetlen családban — ami egyébként az egyik kedvenc filmem. És nemet mondtam, mert úgy voltam vele: »Ööö, Brad Bird rendező? Sose hallottam róla!« Azt mondtam neki: »Ez a karakter, akit felajánlasz, olyan, mint egy gonosztevő, de kicsit egydimenziós. Érdekel, de szeretnék látni egy átírást. Adsz neki több mélységet?« Ő meg erre azt mondta: »Rendben, akkor ennyi volt«

– mondta a Capital FM-nek adott interjúban Black, hozzátéve, hogy értékes leckét tanult belőle, mert, amikor a Pixar animációs filmjéről kiderült, hogy az legjobb mozgoképes alkotás lett, amit valaha készítettek:

Csak azt kérdeztem magamtól: »Miért voltam ennyire nehéz eset?«

Kunf Fu Pandával vigasztalódott

Szilánk szerepét végül Jason Lee kapta A hihetetlen családban, amely elnyerte az Oscar-díjat a legjobb animációs film kategóriában, és a Pixar egyik legikonikusabb alkotásává vált. A folytatás, A hihetetlen család 2 2018-ban került a mozikba, és világszerte 1,2 milliárd dolláros bevételt ért el, a hírek szerint pedig már a harmadik rész is fejlesztés alatt áll.

Blacknek azért így sem maradtak el a sikeres animációs szerepei, hiszen ő adta a címszereplő hangját a DreamWorks Kung Fu Pandájában, valamint ő keltette életre Browser karakterét A Super Mario Bros.: A filmben is.