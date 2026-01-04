Magyar forgatókönyvet díjaztak a független filmesek Golden Globe-ján

Pozsgai Zsolt író-rendező Stay with me (Maradj velem) című forgatókönyve lett a legjobb a független filmeseknek létrehozott Golden Globe versenyen, Los Angelesben – közölte a Horatio Film vasárnap az MTI-vel.

A Wild FilmMaker filmes magazin rendezésében minden év első napjaiban szervezett versenyen Pozsgai a legjobb európai forgatókönyvíró díját is megkapta – írták. Ismertetésük szerint a mű egy magyarországi migráns történetét dolgozza fel: néhány éve egy migránsokat szállító kisbusz szenvedett balesetet, melyet csak egy várandós, fekete afrikai lány élt túl. A lány Átokházától nem messze elvonszolta magát egy tanyáig, ahol egy magányos tanár élt, és a gyermeket is ott szülte meg. A film kettejük kalandos kapcsolatáról szól. A forgatókönyv közel nyolcvan díjat nyert már a világ különböző fesztiváljain, de ez a független Golden Globe díj a műnek és az alkotónak egyaránt a legnagyobb elismerés.

A rendező a filmet a külföldi sikerek után is az eredeti elképzelések szerint, Magyarországon, magyar színészekkel kívánja leforgatni, a főszerepet Reviczky Gábornak írta. A filmgyártó azt írta, bízik abban, hogy a forgatásra nem sokáig kell várni. A hivatalos díjátadó január végén lesz Los Angelesben – tették hozzá.