Meghalt a spanyol nő, akinek a „Moncsicsi Jézust” köszönheti a világ

Kilencvennégy évesen meghalt Cecilia Gimenéz, aki akkor került be a nemzetközi sajtóba, amikor 2012-ben egy százéves freskót restaurált különösebb képzettség nélkül, amely aztán Moncsicsi Jézus néven híresült el – írja a BBC.

A nő halálhírét a spanyolországi Borja település – ahol a nő élt – polgármestere is megerősítette, posztjában Gimenéz művészetszeretetét méltatta.

A nem éppen hagyományos restaurálásról készült fotók 2012-ben késztették mosolygásra a világot. A spanyol Borja település templomában Elías García Martínez 1930-ban festett Ecce Homo című freskója addigra erősen felújításra szorult, az akkor a nyolcvanas éveiben járó nő pedig a művészet nagy kedvelőjeként úgy döntött, ő maga veszi kezelésbe a műalkotást, amelyre a helyi plébánostól engedélyt is kapott. A nő egy dokumentumfilmben elismerte, hogy „a festék kicsit megszaladt,” az eredmény pedig világhírű lett.

A Moncsicsi Jézusként elhíresült alkotás a településre vonzotta a turistákat – a faluba látogató turisták száma 2013-ban megnyolcszorozódott – különféle emléktárgyak is készültek a híressé vált alakról. Emiatt pereskedés is indult, nem volt ugyanis egyértelmű, hogy az ebből származó nem kicsi bevétel kit illet: Gimenézt vagy a kép eredeti alkotójának jogutódjait. A bíróság végül úgy döntött, nagyjából fele-fele arányban részesednek a felek a bevételből. Gimenéz később azt nyilatkozta, ma már hálásan gondol vissza a világhírű bakira. Nem sokkal később saját festményeiből nyílt kiállítás, és azt is elérte, hogy a templom bevételeiből is részesedést kapjon.