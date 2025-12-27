Karikó Katalin Friderikuszt és Krasznahorkait is olvas

Amikor gimnazista voltam, nagyon szerettem az irodalmat. Számos verset megtanultam, rajongtam Vörösmarty Mihályért, később pedig Ady Endréért – idézte fel Karikó Katalin a Telex körkérdésére adott válaszában, amelyben arról kérdeztek művészeket és tudósokat, melyik 21. században megjelent könyv volt számára igazán fontos, szemléletformáló, inspiráló. A Nobel-díjas magyar tudós elmondta, hogy jelenleg 6-8 óra a napi olvasásadagja, de ezt zömmel a jelenlegi munkájához kapcsoló szakirodalom minél alaposabb megismerése teszi ki. Szakmai vonalon említ is néhány orvosbiológiai témájú kötetet, de aztán megosztja, hogy az egyik legfrissebb olvasmányélménye Friderikusz Sándor Eddig című könyve.

Nagyon kíváncsi voltam rá, hogyan jut el egy nyíregyházi gyerek oda, ahova ő eljutott, és ebből a kötetből mindez kiderül, ahogyan az is, mi hajtja előre a szerzőt, és hogy mi módon győzi le a nehézségeit. (…) ost pedig a Báró Wenckheim hazatért olvasom, amit Krasznahorkai László személyesen ajándékozott nekem. Sok figyelmet igénylő, elgondolkodtató mű

– írja Karikó, aki nemrég a budapesti svéd nagykövetségen rendezett vacsorán találkozott is a friss Nobel-díjas Krasznahorkaival: