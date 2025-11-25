karikó katalinkrasznahorkai lászlónobel-díjsvéd nagykövetség
Először találkozott Karikó Katalin és Krasznahorkai László

24.hu
2025. 11. 25. 09:13
Magyar Nobel-díjasok, ha találkoznak.

Nagyon magas volt az egy négyzetméterre eső magyar Nobel-díjasok száma november 20-án a budapesti Svéd Nagykövetségen, ahol Karikó Katalint és Krasznahorkai Lászlót látták vendégül.

Ahogy írták, Svédország nagykövete, Diana Madunic a Nobel-díjas író tiszteletére rendezett baráti vacsorán a szerző legközelebbi munkatársait, barátait és alkotótársait látta vendégül. Az estén Krasznahorkai Megy a világ című kötetéből olvastak fel, Pozsár Máté jazz-zongorista pedig erre az estére komponált szabad improvizációkat.

Krasznahorkai idén kapta meg az irodalmi Nobel-díjat, Karikó 2023-ban az orvosit.

