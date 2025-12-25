Frei Tamástól David Cronenbergen át a piliscsabai ex-tengerészgyalogosig – kedvenc interjúink 2025-ből

A szelíd modorú piliscsabai ex-tengerészgyalogos

William Mehdi Thomas, azaz Bill (esetleg „Iron Jaw”) összesen 25 évet és 10 hónapot töltött el az amerikai tengerészgyalogság kötelékében. Ezen negyedszázad alatt megjárta Irakot, Afganisztánt, a dzsungelt és a Katrina-sújtotta New Orleanst, volt dolga tankkal, helikopterrel és vadászrepülővel, egy ponton pedig olyan magas beosztásba került, hogy már több mint ezer katonáért felelt a harctéren és azon kívül is. Most már tíz éve Piliscsabán él a családjával – itt botlott bele kollégánk egy kávézó teraszán üldögélve. Nem sokkal később interjú lett a találkozásból. Ennek során aztán kiderült, hogy mit is keres Bill a budapesti agglomeráció e csendes kis szegletében, de szóba kerültek a kíméletlen amerikai kiképzések, a közel-keleti bevetések, a PTSD, illetve az is, hogy miért lehetetlen ilyen múlttal munkát találni Magyarországon.

A finn vidéken élő magyar pumitenyésztő-tetoválóművész

Hasonlóan regénybe illő történet Fodor Zsolté és Süle Lászlóé, akik egy Helsinkitől 140 kilométerre lévő kedves finn kisvárosban, Heinolában élnek. Itt látogatta meg őket kollégánk, miután tudomást szerzett róla, hogy Zsolt foglalkozását tekintve pumitenyésztő-tetoválóművész. A többnaposra húzódó nagyinterjú során meséltek róla, hogyan sodorta őket a zeneszerző László karrierje Finnországig, milyen a pumis élet az északi vidéken, és hogyan tervezik átvenni a hatalmat a kisváros felett. Ezenkívül megmutatták Finnország egyik legmagasabb fáját, és kitetoválták a riporterünket.

Finnországig mentem, hogy kitetováljon egy magyar pumitenyésztő Fodor Zsolt és Süle László néhány hónapja tették át székhelyüket Helsinkiből Heinolába. A jóvoltukból éles pumiugatás, igényes tetoválások és virtuóz jazzdarabok is kerültek a finn kisvárosba.

A szabadságát feláldozó Székely Kriszta

Abban már jóval kevesebb sorsszerűség volt, hogy Székely Krisztával, a Katona József Színház frissen megszavazott új igazgatójával nyáron beültünk a Katonába, hogy a Katonáról beszélgessünk. De nemcsak arról kérdeztük, milyen egy ilyen nagy múltú és nagy presztízsű színházat „megörökölni”, hogyan gondolkodik a színház társadalmi felelősségéről és min tervez változtatni; szóba került a Pride – az idei és egy bizonyos évekkel ezelőtti –, a Győzike Show és Nagy Ervin esetleges miniszteri karrierje is. Kiderült továbbá, hogy az új igazgató elengedné-e a színészeit, ha elkéredzkednének kertévés műsorokban énekelni vagy tüntetéseken szavalni, feldolgozta-e már az SZFE-n történteket, és vállalná-e, ha az egyetem most felkérné, hogy vigyen egy osztályt.

Székely Kriszta: Eddig egy nagyon szabad ember voltam, mostantól pedig nem leszek az. De ezt vállaltam Székely Krisztával, a Katona József Színház frissen megszavazott új igazgatójával beszélgettünk a változásokról, a Pride-ról, a kereskedelmi tévé csábításáról, élete egyik legnagyobb kudarcáról, valamint arról, mi lenne a színházzal egy kormányváltás, illetve Nagy Ervin kultúrminisztersége esetén.

A példátlan kitartású balerina

Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház művésze 2022 nyarán épp a munkahelyére tartott, amikor a Jókai utca egy bővítés alatt álló házának homlokzata leomlott, és maga alá temette az akkor 26 éves balerinát. A baleset után hat hétre kómába került, kérdéses volt, hogy egyáltalán túléli-e a sérüléseit. Mikor felébredt, azzal kellett szembesülnie, hogy mellkastól lefelé teljesen lebénult. Interjúnkban nemcsak azt mesélte el, hogy mit jelentett neki a tánc, és hogyan éli meg az elhúzódó és olykor reménytelennek tűnő rehabilitációs folyamatot, de a baleset jogi következményeibe is beavatta újságírónkat: Nikolett máig nem kapta meg a neki járó sérelemdíjat és életjáradékot, ezért polgári pert indított a kivitelező ellen.

A véletlenekben bízó David Cronenberg

David Cronenbergben ott kavarog Budapest. Legalábbis ezt állítja. Legutóbbi filmje úgy fejeződik be, hogy új szerelme arról biztosítja a főhőst, örömmel venné, ha egymás mellé temetnék őket a magyar fővárosban. De írt már Budapestről Konzum című regényében, sőt, harminc éve forgatott is nálunk. Mikor ősszel a Budapesti Klasszikus Film Maraton kedvéért visszalátogatott a városba, kollégánk olyasmikről kérdezte A légy, a Karambol és az Erőszakos múlt rendezőjét, mint hogy érdekelte-e valaha, mennyi pénzt hoznak a filmjei, vagy hogy nehezebb-e szereplőket találni egy olyan történethez, amiben a hősöket szexuálisan izgatja az emberevés.

David Cronenberg a 24.hu-nak: Fogalmam sincs, mennyi pénzt hoztak a filmjeim Miért gondolta A légy és a Karambol rendezője, hogy Budapest ideális temetkezési hely? Interjú a Magyarországra látogató, kultikus rendezővel pénzről, véletlenekről és kannibálokról.

A világgal megbékélni vágyó Frei Tamás

Ha nem történik valami csoda, négy év múlva már semmit sem kell tennie az ellenzéknek, akkor is megbukik az Orbán-rezsim – fogalmazott interjúnkban Frei Tamás, aki jártában-keltében olyan sikeresen megtanult nem bosszankodni, hogy már Magyarországon is jól tudja érezni magát. Nagyinterjúnkban érintettük a Donald Trumpot, Hszi Csin-pinget és Orbán Viktort is szerepeltető új könyvéről, de megkérdeztük arról is, hogy áldás vagy átok Magyarországnak, hogy Orbán felkerült a világpolitikai térképre; tényleg elkerülhetetlen-e a Nyugat hanyatlása; és ugyan honnan tudja egy író, milyen szőnyegek díszítik a miniszterelnök könyvtárszobáját, ha sosem járt még ott?

Frei Tamás: Mit fog mondani Orbán, amikor Trump és a kínai elnök is telefonál, hogy ugye velem vagy, Viktor? Ha nem történik valami csoda, négy év múlva már semmit sem kell tennie az ellenzéknek, akkor is megbukik az Orbán-rezsim – mondja Frei Tamás, akinek új, Kobalt című politikai thrillerében saját nevén szerepel Trump, Hszi Csin-ping és a magyar miniszterelnök is. Interjú.

Az erős gyomorral megáldott Url Izabell

A TikTokról, a YouTube-ról és az Árulók második évadából is ismert tartalomgyártó, író és emberi jogi aktivista Url Izabellel a Brain Baron beszélgettünk, ahol idén ő is az előadók között volt. Url korábban olyan ügyekre irányította a reflektorfényt, mint a félig már felgöngyölített Motherless-ügy, de kapott már fülest olyan Telegram-csoportról, ahol magyar férfiak cserélnek praktikákat nők megerőszakolásához, és foglalkozott kizsákmányolt gyermekek ügyének felderítésével is. Interjúnkban többek között arról is mesélt, hogyan fordult a figyelme a női egyenjogúság felé, és hogy tényleg olyan-e a deep web, ahogy az internetes legendákból ismerjük.

Url Izabell: A Motherless-ügy döbbentett rá, milyen emberek is vannak a világban, és mekkora számban Jó lenne, ha a fiatalok tudatosítanák: nem mindegy, mit és kikkel osztunk meg magunkról a világhálón – mondja a népszerű tartalomgyártó, akivel nőjogi aktivizmusa mellett arról is beszélgettünk, hogy tényleg olyan-e a deep web, ahogy az internetes legendákból ismerjük.

Az Oscar-jelöléssel messzemenőkig elégedett Jancsó Dávid

Jancsó Dáviddal, A brutalista Oscar-jelölt vágójával év elején, még az Oscar-gála előtt beszélgettünk – bár ő már ekkor is meggyőződéssel állította, hogy nem fogja megnyerni az aranyszobrocskát. Ebben utóbb igaza lett, interjúnkban azonban azt is elárulta, miért nem bánja cseppet sem, ha lemarad a díjról. Mesélt arról is, miért kérte meg a stúdió egy nyilatkozata után, hogy ha lehet, egy ideig ne adjon interjút; arról, hogy pontosan mi az a jellegzetesség egy-egy filmben, ami kifejezetten a vágószobában dől el; és arról, miért nem ért az Amerikai Filmakadémia tagjainak nagy része a vágáshoz.

Jancsó Dávid: Az Oscar-jelölés a legnagyobb elismerés, amit el tudok képzelni Meggyőződése, hogy nem fog nyerni, de ezzel nincs is semmi problémája. Interjú A brutalista Oscar-jelölt vágójával, aki azóta már Los Angelesben várja a hétvégi díjátadót.

Az irányt váltó Szabó Márton (Csoki)

Szabó Mártonnal (vagy, ahogy a YouTube népe ismeri, Csokival) azután ültünk le beszélgetni a nyáron, hogy bejelentette: nem folytatja a Jólvanezígy című közéleti kibeszélőműsor vezetését, helyette a Kétfarkú Kutya Párt szekerét tervezi tolni – lehetőleg egész a parlamentig. Szabó mesélt a döntése hátteréről, arról, hogy mit szól azokhoz a kommentekhez, amik szerint ezzel a rendszerváltás gáncsolója lett, és arról, hogy tervez-e politikai pályát. De szóba került még az influenszertüntetés, Kövér László bajsza, a Riszpekt Ház és a Csoki becenév titokzatos eredettörténete is.

Szabó Márton Csoki: Jó lenne, ha a „mocskos Fideszt” kiabálók legközelebb azt is hozzátennék, min és hogyan kéne változtatni Az interneten Csokiként ismert youtuber a múlt héten jelentette be, hogy nem folytatja a Jólvanezígy című reggeli műsor vezetését, helyette a Kétfarkú Kutya Párt szekerét tervezi tolni – lehetőleg egész a parlamentig. Interjú.

A csodálatos és emberpróbáló Nepál

Utolsó anyagunk kilóg kissé a sorból, hiszen nem interjú, hanem kalandos útiriport: kollégánk idén tavasszal arra vállalkozott, hogy végigjárja Nepál – és a világ – egyik legismertebb trekkingtúráját, az Annapurna-kört, amely a Föld tizedik legmagasabb hegyét, a 8091 méteres Annapurnát is magába foglaló vonulatot kerüli meg. Beszámolójában felidézi a katmandui káosztól a himalájai nyugalomig vezető út emlékezetes pillanatait: a főváros kultúrsokkját, az imazászlókkal és mosolygó nepáliakkal szegélyezett, döbbenetesen szép tájakat és a felismerést, hogy milyen fontos a mentális állóképesség a zord hegyek között, ivóvíz és kényelmes infrastruktúra nélkül, az ember lelkéig hatoló fagyban, ahol ráadásul Damoklész kardjaként állandóan ott lebeg az ember feje felett a magashegyi betegség fenyegetése. Ha megkérdeznék, kollégánk mégis bármikor gondolkodás nélkül újra rábólintana az Annapurna-körre.

