Horthy távozása óta pusztuló részek is megújulnak a Gödöllői Királyi Kastély nagy rekonstrukciójában

Lázár János építési miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, mindenféle látható előjel nélkül a gödöllői Grassalkovich-kastélyban bejelentette: az épületegyüttes a következő évtizedben az OTP, illetve a kormány által felajánlott 50-50 millió eurónak (ez mai árfolyamon 19-19 milliárd forintot jelent) köszönhetően teljesen megújul.

Az elmúlt száz év legnagyobb, magánvállalkozás által tett közérdekű felelősségvállalása némiképp meglepő módon nem egy állami, hanem egy magántulajdon állapotát javítja majd, hiszen a kastély néhány éve már a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány tulajdona, aminek kuratóriumának élén az OTP-vezér Csányi Sándor áll.

A rövid eseményen kiderült: a 17 ezer négyzetméternyi beépített terület teljes egészében megújul, így a munkák során új vendéglátóegység, kutatóterem és műtárgyraktár is születik, az OTP-től érkező összeg egy része, 1,6 milliárd forint pedig a bank menedzsmentjének felajánlása, és megegyezik azzal az összeggel, amit osztalékként az év végén kivehettek volna.

A kilenc év alatt valóra váltani vágyott tervek részleteiről ekkor nem esett szó, így nem derült ki, hogy a végeredmény mennyire fogja valóban elérni a kitűzött célt: hogy a kastély azt az állapotát nyerje vissza, amit Erzsébet királyné, azaz Sisi 1867 után láthatott. Épp ezért megkerestük Dr. Ujváry Tamást, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjét, aki lapunknak részletesen mesélt a projekt jelenlegi állásáról, a tervekről, álmokról, illetve az elmúlt évek meglepő felfedezéseiről.

Ezután a kastélyt, illetve annak kertjét is bejártuk, sőt, több olyan épületbe is bejutottunk, amin a német, illetve az orosz katonák érkezése óta nem végeztek átfogó felújítást, így

saját szemünkkel láthattunk a nyolc évtizedes hiányosságnak köszönhetően szinte teljesen elpusztult zenei témájú freskórészleteket,

ismerhettük meg a Horthy protestáns elvei miatt átalakult kápolna titkait,

hallhattuk a kényszerből beszerelt, hangos berendezések zaját,

és nézhettük meg a terület gyökeres beavatkozást igénylő részeit.

A séta végére egy dologban biztosak voltunk: abban, hogy a meglepő helyről érkező segítő jobb épp a legjobbkor nyúlt ki a kastély együttese felé, hiszen olyan értékek várnak megmentésre, amiknek köszönhetően Gödöllő turisztikai szerepe hirtelen még inkább felértékelődik.

A látogatók a felújítás után nem csak szépen berendezett belső terekben sétálhatnak majd, de interaktív élmények, illetve az ország egyik legszebb templomtere is várni fogja őket.