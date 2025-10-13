Orbán nagy bejelentése: 40 milliárdból újul meg a gödöllői Grassalkovich-kastély

Óriási bejelentést harangozott be Lázár János építési miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök hétfő kora reggel. A bejelentésre Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban került sor: Lázár János elmondta, hogy a Grassalkovich-kastély felújítására az OTP 20 milliárd forintot (50 millió eurót) ajánlott fel, és ugyanekkora összeget ajánlott fel a kormány is erre a célra. Lázár szerint az elmúlt 100 év legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalásáról van szó, amit egy magánvállalkozás tett.

A rendkívül gáláns ajánlatot valamelyest árnyalja az a tény, hogy a kastély nem az állam tulajdona, hanem azt már pár éve odaajándékozták a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítványnak, amelynek kuratóriumi elnöke, Csányi Sándor OTP-vezér. Csányi természetesen szintén részt vett a bejelentésen.

„A kastélyegyüttes 17 ezer négyzetméteren terül el, ebből egy 6000 négyzetméteres részt évtizedekig elhanyagoltak, ami most teljesen megújul. De a korábban felújított szárnyat is restaurálják. Emellett új vendéglátóegységet alakítanak ki. Új kutatótermeket, a műtárgyak elhelyezéséhez szolgáló épületeket is létrehoznak” – jelentette be Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke, aki azt is ecsetelte, hogy a húsz milliárdból 1,6 milliárd forint lényegében a menedzsment felajánlása, mert ha osztalékként kivették volna, akkor ennyi jutott volna a bankvezetésnek.

„Ha jól olvasom a kormányzati előterjesztést, akkor a felújítás után a kastély és a park olyan állapotban lesz, mint ahogy 1867-ben Sissy láthatta. Remélem, lesz okuk arra, hogy akkor is engem hívjanak meg ide, be is írnám a naptáramba” – mondta Orbán Viktor, aki az eseményen látványosan dicsérte Lázár Jánost és az általa kibrusztolt kastélytörvényt.