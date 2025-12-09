A Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi is a jövő évi Sziget fellépői között van – derült ki a fesztivál kedden megosztott videójából.

Az első körben több tucat nevet jelentettek be: jön többek közt Sombr, Ashnikko, BNO$, Dijon, Dom Dolla, Tash Sultana, a Tomora, az Underworld, a Bad Nerves, a Biffy Clyro, a Cassia. Magyar előadókat is bejelentettek: fellép Sisi és az Elefánt is.

A jövő évi Szigetet 2026. augusztus 11. és 15. közt rendezik meg.

Mint ismert, a Sziget sorsa idén bizonytalanná vált, a Fővárosi Közgyűlésben is nagy vihart kavaró ügy megoldása végül az lett, hogy a fesztiválalapító, Gerendai Károly vette vissza a fesztivál szervezését. November végén a Fővárosi Közgyűlés döntött a fesztivál sorsáról: tíz évre bérbe adták a területet a szervezőknek.