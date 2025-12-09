jim caviezeljézusjair bolsonarofilmtv
A passió Jézusát alakító Jim Caviezel játssza Jair Bolsonarót

Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
2025. 12. 09. 12:44
Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
A forgatókönyvet a bukott brazil elnök egykori kulturális államtitkára írja, és egy hőseposzt ígér.

Megvan, ki alakíthatja a jelenleg is börtönben ülő egykori brazil elnököt, Jair Bolsonarót: Jim Caviezelt választották a szerepre, aki eddigi legismertebb filmjében, Mel Gibson A passiójában alakította Jézust – írja a Guardian. 

Bolsonaróról Cyrus Nowrasteh készít életrajzi drámát Dark Horse címmel, és a leírás szerint „hősies” portré lesz az egykori elnökről. Forgatókönyvét Mário Frias írja, aki Bolsonaro kulturális államtitkára volt. A filmet három hónapja forgatják.

Caviezel nemrég szerepelt abban a filmben, amely elsőre egy politikamentes thriller volt a gyerekkereskedelemről, mégis sok szálon kötődött az amerikai jobboldalhoz, illetve a Donald Trumpot messiásnak tartó összeesküvés-elméletekhez, a republikánusok körében népszerű is lett. A Sound of Freedom körüli jelenségről ebben a cikkünkben jártuk körül.

Bolsonaro 2019 és 2023 között volt Brazília elnöke, 2025-ben puccskísérlet szervezése miatt 27 év és három hónap börtönre ítélték. A Bolsonaro-ügyről itt írtunk bővebben:

„A puccs már folyamatban volt” – olyasmiért áll bíróság előtt Bolsonaro, amiért még senkit nem ítéltek el Brazíliában
Az utolsó felvonásánál jár a Jair Bolsonaro elleni per, amely arról szól, államcsínyt akart-e végrehajtani a volt brazil elnök. Az ország történetében már számos puccskísérlet történt, de korábban még senkit nem állítottak bíróság elé emiatt. A történelmi precedens viszont egyáltalán nem tetszik Donald Trumpnak.

