A passió Jézusát alakító Jim Caviezel játssza Jair Bolsonarót

Megvan, ki alakíthatja a jelenleg is börtönben ülő egykori brazil elnököt, Jair Bolsonarót: Jim Caviezelt választották a szerepre, aki eddigi legismertebb filmjében, Mel Gibson A passiójában alakította Jézust – írja a Guardian.

Bolsonaróról Cyrus Nowrasteh készít életrajzi drámát Dark Horse címmel, és a leírás szerint „hősies” portré lesz az egykori elnökről. Forgatókönyvét Mário Frias írja, aki Bolsonaro kulturális államtitkára volt. A filmet három hónapja forgatják.

Caviezel nemrég szerepelt abban a filmben, amely elsőre egy politikamentes thriller volt a gyerekkereskedelemről, mégis sok szálon kötődött az amerikai jobboldalhoz, illetve a Donald Trumpot messiásnak tartó összeesküvés-elméletekhez, a republikánusok körében népszerű is lett. A Sound of Freedom körüli jelenségről ebben a cikkünkben jártuk körül.

Bolsonaro 2019 és 2023 között volt Brazília elnöke, 2025-ben puccskísérlet szervezése miatt 27 év és három hónap börtönre ítélték. A Bolsonaro-ügyről itt írtunk bővebben: