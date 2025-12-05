borgere andreakiss gábormatias borászat
„A szakmaiság mellett nekünk emberként fog igazán hiányozni” – így emlékeznek Kiss Gábor borászra Villányban

2025. 12. 05. 17:08
Tragikusan fiatalon, mindössze 45 évesen meghalt a villányi borvidék egyik legfontosabb szereplője, Kiss Gábor. A fiatal borászgeneráció tagja nem csupán szakmai tudásával volt fontos alakja a hazai borászszcénának, emberileg is a társaság mozgatórugója volt. A szőlőtőkék iránti rajongását már gyerekként magába szívta, gyakorlatilag az egész életét a borászat határozta meg, a szakmában újító szándékairól volt ismert. Gere Andrea, a villányi borvidék szintén ismert szereplője idézte fel lapunknak, mit jelentett Kiss a közösség számára, milyen volt az utolsó találkozásuk, és mit visznek tovább a borász munkásságából.

Gábor itt nőtte ki magát. Fiatal srácként kezdte az egészet, mindig nagy lelkesedéssel figyelte édesapámék és a villányi nagy öregek munkáját, hogy ki, mit és hogyan csinál. Ahogy mi mondtuk, svábos precizitással, teljes lelkesedéssel és értékteremtéssel közelített meg mindent, és a napi munkáját is így végezte. Nemcsak szakmailag hagy nagyon nagy űrt maga után, hanem emberileg is. Nekünk, itt Villányban ez a fajta kapcsolódás sokkal erősebb, a szakmaiság mellett nekünk emberként fog igazán hiányozni

– mondta el lapunk kérdésére Gere Andrea, a villányi Gere Attila Pincészetének egyik vezetője pályatársáról, akit a villányi közösségben csak Kicsiként emlegettek.

