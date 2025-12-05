„A szakmaiság mellett nekünk emberként fog igazán hiányozni” – így emlékeznek Kiss Gábor borászra Villányban

Gábor itt nőtte ki magát. Fiatal srácként kezdte az egészet, mindig nagy lelkesedéssel figyelte édesapámék és a villányi nagy öregek munkáját, hogy ki, mit és hogyan csinál. Ahogy mi mondtuk, svábos precizitással, teljes lelkesedéssel és értékteremtéssel közelített meg mindent, és a napi munkáját is így végezte. Nemcsak szakmailag hagy nagyon nagy űrt maga után, hanem emberileg is. Nekünk, itt Villányban ez a fajta kapcsolódás sokkal erősebb, a szakmaiság mellett nekünk emberként fog igazán hiányozni