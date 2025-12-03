a magyar nemzet biztonságabookirodalmi nobel-díjkrasznahorkai lászló
Kultúra

Milyen Nobel-díj? Krasznahorkai László egy büdös magyar író, aki már nem is akar írni

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kránicz Bence
2025. 12. 03. 19:29
Szajki Bálint / 24.hu
Jól leplezi, de Krasznahorkai László az egyik legviccesebb mai magyar író. Új regényében, A magyar nemzet biztonságában saját magán, pontosabban egy Krasznahorkai nevű írón ironizál. Parodizálja az autofikció divatját, újabb mániás regényalakokat teremt, és rögzíti, hogy minden megírás félrevezető: a valóság mibenléte és megnevezése elkerülhetetlenül elcsúszik egymástól. Akkor is, ha a fogalom, amit keresünk, Magyarország. Kritika.

Az irodalmi Nobel-díj apropóján sok szó esett Krasznahorkai László tragikus világlátásáról, a felvilágosodás ember- és művészeteszményének bukásáról, a civilizációs apokalipszis nagyívű vízióiról és mindezzel összefüggésben a bonyolultan indázó, védjegyszerű hosszúmondatokról.

Kevesebbet beszéltünk arról, ami a felsoroltakkal ellentétben ténylegesen ráveheti az érdeklődőket arra, hogy elolvassanak valamit Krasznahorkaitól: a humoráról.

Krasznahorkai jól leplezi, de az egyik legviccesebb mai írónk. A Sátántangó irodai jelenete, amelyben a pitiáner besúgó, Irimiás rosszindulattól csöpögő, mocskolódó jelentéseit kénytelen semleges bürokratanyelvre lefordítani két szerencsétlen fogalmazó, éppen úgy olvasható az államszocialista rendszer abszurd működésének kritikájaként, mint Esterházy Péter néhány évvel korábbi Termelési-regénye. És ugyanúgy ellenállhatatlanul humoros.

Szajki Bálint / 24.hu

A Sátántangó Krasznahorkai első regénye, vagyis a szatirikus hangnem a kezdetektől az író stílusához tartozik. De csak az utóbbi években engedett nagyobb teret az aktualizáló, közéleti szatírának. A Herscht 07769 neonáci szervezkedése és az egyik regényhős Angela Merkellel folytatott, egyoldalú levelezése éppen úgy az itt és a most rögeszméit figurázta ki, mint a Zsömle odavan konspirációja a királyság visszaállításáról. Újabb regényeit Krasznahorkai hangsúlyosan, helyenként kissé erőltetetten a jelenhez horgonyozza. Az idő majd eldönti, lesz-e még jelentése évtizedek múlva Merkel vagy az új regényben Elon Musk említésének, de ma ezek az utalások azt mutatják, Krasznahorkai jellegzetes regényalakjai a mi világunkban élnek, szabadulásukat a mi hétköznapjainkból keresik.

