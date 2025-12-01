Azahriah mellett Beton.Hofi és Dzsúdló is ott lesz a jövő évi Strand Fesztiválon

2026-ban augusztus 20. és 22. között rendezik majd meg a Strand Fesztivált Zamárdiban, ahol most első alkalommal két egyenrangú nagyszínpadot is felépítenek majd.

A szervezők most az első fellépőket is bejelentették, így biztossá vált, hogy

Azahriah,

a Halott Pénz,

Beton.Hofi,

Dzsúdló,

Valmar,

Desh,

Manuel,

a BSW,

az Analog Balaton,

az Elefánt,

a Kowalsky meg a Vega,

a Wellhello,

a Parno Graszt,

és a Quimby

egyaránt színpadra áll.

A jegyek elővétele december 1-jén 12 órakor indul, a napijegyek és a páros bérletek pedig december 24-ig kedvezményes áron kaphatók.