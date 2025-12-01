Azahriah mellett Beton.Hofi és Dzsúdló is ott lesz a jövő évi Strand Fesztiválon

2026-ban augusztus 20. és 22. között rendezik majd meg a Strand Fesztivált Zamárdiban, ahol most első alkalommal két egyenrangú nagyszínpadot is felépítenek majd.
A szervezők most az első fellépőket is bejelentették, így biztossá vált, hogy
- Azahriah,
- a Halott Pénz,
- Beton.Hofi,
- Dzsúdló,
- Valmar,
- Desh,
- Manuel,
- a BSW,
- az Analog Balaton,
- az Elefánt,
- a Kowalsky meg a Vega,
- a Wellhello,
- a Parno Graszt,
- és a Quimby
egyaránt színpadra áll.
A jegyek elővétele december 1-jén 12 órakor indul, a napijegyek és a páros bérletek pedig december 24-ig kedvezményes áron kaphatók.