Azahriah mellett Beton.Hofi és Dzsúdló is ott lesz a jövő évi Strand Fesztiválon

Mohos Márton / 24.hu
admin Vincze Miklós
2025. 12. 01. 10:49
Mohos Márton / 24.hu
Bejelentették az első hazai neveket.

2026-ban augusztus 20. és 22. között rendezik majd meg a Strand Fesztivált Zamárdiban, ahol most első alkalommal két egyenrangú nagyszínpadot is felépítenek majd.

A szervezők most az első fellépőket is bejelentették, így biztossá vált, hogy

  • Azahriah,
  • a Halott Pénz,
  • Beton.Hofi,
  • Dzsúdló,
  • Valmar,
  • Desh,
  • Manuel,
  • a BSW,
  • az Analog Balaton,
  • az Elefánt,
  • a Kowalsky meg a Vega,
  • a Wellhello,
  • a Parno Graszt,
  • és a Quimby

egyaránt színpadra áll.

A jegyek elővétele december 1-jén 12 órakor indul, a napijegyek és a páros bérletek pedig december 24-ig kedvezményes áron kaphatók.

