Képeken és videón a tatai Öreg-tavon összegyűlt vadludak tízezrei

Kovács Attila / MTI
admin Vincze Miklós
2025. 11. 29. 15:58
Kovács Attila / MTI
Gyönyörű látvány.

Idén is eljött az idő, mikor akár 40-50 ezer vadlúd – főleg nagy lilik és nyári lúd, de számos globálisan veszélyeztetett faj képviselője – érkezik a tatai Öreg-tó partjára, így november 29-én immár huszonötödszörre tartották meg a Vadlúd Sokadalmat.

A madarak akár hatezer kilométerről, Skandinávia és Szibéria északi térségeiből érkeznek a tóhoz az ottani időjárás hidegre fordulása után – írja az MTI, aminek fotóriportere, Kovács Attila képeket is készített a nagy tömeg egy részéről:

Kovács Attila / MTI
Kovács Attila / MTI

A tömeget a Vadlúd Sokadalom hivatalos Facebook-oldala videón is megörökítette:

