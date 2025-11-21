Tizennégy évre börtönbe kerül a Fugees rappere, mert egy üzletembert és milliárdjait akarta Obama közelébe juttatni

Meglepő ügy bontakozott ki az elmúlt években a tengerentúlon: a legendás Grammy-díjas rapcsapat, a Fugees egy tagja, Prakazrel Samuel Michel, azaz Pras ellen évek óta folyó bírósági ügy középpontjában egy komoly pénzmosási összeesküvés állt, amelynek során a zenész egy maláj üzletember 120 millió dollárját próbálta becsatornázni Barack Obama 2012-es újraválasztási kampányába – írja a BBC.

A szökésben lévő Low Taek Jho a vád szerint így akart politikai befolyáshoz jutni az Egyesült Államokban, ezt a férfi ügyvédje azonban cáfolta, sőt szerinte csak azért adta az összeget a rappernek, mert közös fotót akart Obamával.

Az ügyészeket ez nem győzte meg, hiszen Michel közel tíz éven át küzdött azért, hogy félrevezethesse az Egyesült Államok kormányát, annak vezető politikusait, sőt az FBI-t is. Ennek a folyamatnak a részeként 2018-ban azzal is megpróbálkozott, hogy Trumpot, valamint az igazságügy-minisztériumot meggyőzze a Low elleni nyomozás befejezéséről.

A bírósági tárgyalás során korábban húszéves börtönbüntetés, majd tényleges életfogytiglan is lebegett a levegőben, ezek azonban nem váltak valóra, így Pras végül tizennégy évnyi börtönt kapott.