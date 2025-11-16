james pickens jrgrace klinikaprosztatarákdiagnózis
Prosztatarákkal diagnosztizálták a Grace klinika sztárját

Jamie McCarthy / Getty Images via AFP
admin Ács Anna Mária
2025. 11. 16. 21:41
Jamie McCarthy / Getty Images via AFP

Prosztatarákkal diagnosztizálták a Grace klinika dr. Richard Webberét alakító James Pickens Jr.-t a The Hollywood Reporter értesülései szerint. A színész most beszélt először a betegségéről, ami elmondása szerint örökletes a családjában.

Nyilván ez az utolsó hír, amit bárki hallani szeretne, de nálunk ez genetikus. Édesapám és több testvére is ebben szenvedett, így inkább az lepett volna meg, ha pont engem kerül ki

– fogalmazott Pickens.

Viszont, mivel a színész rendszeresen járt egészségügyi szűrésre, rendkívül korai stádiumban csípték el a rákos elváltozást. Az orvosának tűnt fel, hogy az eredményeiben megugrottak Pickens PSA értékei, így biztos, ami biztos alapon urológiai vizsgálatra küldte a színészt, ahol fény derült a problémára. A diagnózis birtokában Pickens és orvosai úgy döntöttek, a mirigy sebészeti eltávolítása a legjobb döntés.

Korán kaptuk el és úgy látták, ez lenne a legjobb választás. Amit nálam találtak, az a prosztatarák egy ritkább, kiszámíthatatlanabb fajtája, így nem akartak kockáztatni

– indokolta az első ránézésre radikálisnak tűnő döntést.

