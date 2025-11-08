kill billquentin tarantino
Kultúra

Sosem látott hétperces jelenettel bővül a Kill Bill új, négyórás változata

24.hu
2025. 11. 08. 07:57
Quentin Tarantino eredetileg nem szerette volna két részre osztani a történetet.

Új előzeteset kapott a Kill Bill, miután több mint két évtizeddel a bemutatóját követően egy négyórás epikus filmként kerül a mozikba, egy vadonatúj jelenettel – írja az IGN.

Quentin Tarantino soha nem akarta két részre osztani a történetet, de a 2000-es években óvták a közönséget a hosszú játékidőtől. A Miramax fejese, Harvey Weinstein elutasította a négyórás verzió gondolatát, és azt javasolta a rendezőnek, hogy bontsa inkább két részre a Kill Billt, cserébe nem kell kivágni belőle semmit. Ugyan a Kill Bill 3-ra még mindig várni kell, ha egyáltalán elkészül valaha, legalább az első két rész összevont változata látható.

Az Uma Thurman főszereplésével készült akciófilmet december 5-től vetítik az amerikai mozikban Kill Bill: The Whole Bloody Affair címen, viszont egyelőre magyar bemutatóról nincs hír. Az új köntösbe bújtatott film nemcsak közelebb áll majd Tarantino eredeti elképzeléséhez, hanem egy eddig még nem látott, hétperces animációs jelenetet is tartalmaz, amit a Production I.G animestúdió készített. A bruttó játékidő 281 perc, de ez tartalmaz egy 15 perces szünetet, valamint a stáblistát.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ez az ideális guminyomás télen, így kevesebbet fogyaszt az autónk
Népirtás gyanúja miatt Törökország elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahu ellen
Magyar Péter a tiszások listázásáról: Mi lesz a következő? Sárga csillag a kapukon?
Elmondta egy pszichopata, melyik érzelmet ismeri és melyiket nem
BBC: Trump csak egy év mentességet adott Magyarországnak az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik