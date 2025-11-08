Új előzeteset kapott a Kill Bill, miután több mint két évtizeddel a bemutatóját követően egy négyórás epikus filmként kerül a mozikba, egy vadonatúj jelenettel – írja az IGN.

Quentin Tarantino soha nem akarta két részre osztani a történetet, de a 2000-es években óvták a közönséget a hosszú játékidőtől. A Miramax fejese, Harvey Weinstein elutasította a négyórás verzió gondolatát, és azt javasolta a rendezőnek, hogy bontsa inkább két részre a Kill Billt, cserébe nem kell kivágni belőle semmit. Ugyan a Kill Bill 3-ra még mindig várni kell, ha egyáltalán elkészül valaha, legalább az első két rész összevont változata látható.

Az Uma Thurman főszereplésével készült akciófilmet december 5-től vetítik az amerikai mozikban Kill Bill: The Whole Bloody Affair címen, viszont egyelőre magyar bemutatóról nincs hír. Az új köntösbe bújtatott film nemcsak közelebb áll majd Tarantino eredeti elképzeléséhez, hanem egy eddig még nem látott, hétperces animációs jelenetet is tartalmaz, amit a Production I.G animestúdió készített. A bruttó játékidő 281 perc, de ez tartalmaz egy 15 perces szünetet, valamint a stáblistát.